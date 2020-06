Leipzig - Werner déjà la tête à Chelsea ? Nagelsmann répond

Annoncé tout proche de Chelsea, Timo Werner est passé à côté de son match, samedi, face à Paderborn (1-1). Rien d'inquiétant pour son entraîneur.

Auteur de 25 buts en 30 matches de cette saison, Timo Werner est un attaquant très courtisé. Annoncé tout proche des Blues de , après avoir été longtemps la cible des Reds de , le buteur du vit une période mouvementée. Si son club a démenti un éventuel accord avec Chelsea, Timo Werner ne cesse d'alimenter les nombreuses rumeurs, et ce alors que Leipzig doit encore assurer sa qualification en Ligue des Champions. Déconcentration ?

"Rien à voir avec la hype autour de lui"

Au vue de sa prestation livrée face à la modeste équipe de Paderborn (1-1), samedi, force est de constater que la question se pose. Habituellement si habile dans le dernier geste, Timo Werner s'est en effet démarqué par sa maladresse, et n'a pas permis à son équipe de prendre trois points précieux. En conférence de presse d'après-match, son entraîneur Julian Nagelsmann a assuré que cette performance n'a rien à voir avec les rumeurs récentes autour d'un possible départ vers Chelsea cet été.

"Non, ça ne l'a pas perturbé. Il était très motivé. Il a travaillé très dur devant. Il a fait pas mal de chemin, aujourd'hui, il a manqué quelques occasions. Mais il est à l'origine du but de Patrik Schick. Il aurait aimé mettre l'une de ses deux grosses occasions. Mais rien à voir avec la hype autour de lui. Il a l'habitude de tout ça depuis qu'il a 14 ans et demi", a estimé le technicien. Passer à côté d'une rencontre arrive même aux meilleurs, et Timo Werner n'échappe évidémment pas à la règle.