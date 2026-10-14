Le Barça a passé la nuit à Istanbul après sa large victoire (4-1) contre Galatasaray mardi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le journal "Mundo Deportivo", l'équipe blaugrana rentrera à Barcelone en début d'après-midi ce mercredi afin de se concentrer sur ses prochaines rencontres, qui culmineront avec le Clasico du 25 octobre au Camp Nou.

L'entraîneur allemand Hansi Flick avait prévu une séance d'entraînement et de récupération sur le terrain d'entraînement du club turc, mais au vu du déroulement de la rencontre, le technicien allemand a annulé la séance pour accorder davantage de repos à ses joueurs.

Leur travail s'est ensuite limité à des exercices de récupération dans la salle de sport de l'hôtel de l'équipe, et les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville toute la nuit ont confirmé la pertinence de cette décision.

La formation catalane reprendra l'entraînement jeudi matin en vue de son match de Liga face au Real Betis au stade de La Cartuja, programmé le samedi 17 octobre.

Barcelone poursuivra ses séances dimanche, avant de s'envoler pour Paris le lundi afin de disputer la troisième rencontre de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, le 20 octobre.

Flick souhaite rentrer immédiatement pour que ses joueurs puissent se reposer après la fatigue d'un long déplacement et préparer sereinement le Clasico du dimanche 25 octobre contre le Real Madrid.



