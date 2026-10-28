Jean-Pierre Papin, vainqueur du Ballon d'or en 1991, a critiqué la manière dont Kylian Mbappé a communiqué avec les médias durant sa campagne pour remporter le trophée, estimant que ses déclarations sur son mérite à être sacré ont nui à ses chances, tout en se disant confiant dans la capacité de la star française à décrocher la récompense à l'avenir.

Mbappé a pris la deuxième place dans la course au Ballon d'or 2026, derrière l'Anglais Harry Kane, réalisant ainsi son meilleur classement dans cette récompense à l'âge de 27 ans, après avoir déclaré le mois dernier dans un entretien accordé au magazine « France Football » : « Il n'y a personne de meilleur que moi la saison dernière ».

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Papin a déclaré, lors de son intervention ce mercredi dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur la radio « RMC » : « La communication de Mbappé a été catastrophique pour lui, elle a quelque peu reflété la nature de sa personnalité. Et c'est dommage lorsqu'on possède tout ce talent et qu'on évolue dans un club comme le Real Madrid. Il me rappelle un peu Cristiano Ronaldo, car les autres devaient se mettre à son service ».

L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et du Milan AC a ajouté : « En termes d'efficacité, il n'est pas loin de ce que proposait Cristiano Ronaldo, mais sa campagne médiatique s'est quelque peu retournée contre lui ».

Malgré ses critiques sur la manière dont Mbappé a géré médiatiquement la course au Ballon d'or, Papin s'est dit confiant dans la capacité de son compatriote à remporter le trophée au cours des prochaines années.

Il a affirmé : « Je suis convaincu qu'il aura le Ballon d'or, car il possède le talent nécessaire pour cela. Cette année n'était pas sa dernière chance, c'était déjà une belle occasion, mais il lui reste encore du chemin à parcourir ».

Mbappé avait auparavant occupé la septième place au classement du Ballon d'or en 2017, la quatrième en 2018, la sixième en 2019, la neuvième en 2021, la sixième en 2022, la troisième en 2023, la sixième en 2024 et la septième en 2025, avant de réaliser son meilleur résultat en obtenant la deuxième place lors de l'édition 2026.



