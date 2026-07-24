Le mystère plane encore sur l'avenir de l'ailier portugais Rafael Leão. Alors qu'il profite de ses vacances estivales au Brésil après avoir disputé la Coupe du monde 2026, le joueur a reconnu l'existence de discussions concernant son avenir, déclarant : « J'ai parlé avec le club de la possibilité de vivre une nouvelle expérience, mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. »

Dans le même temps, le club turc de Fenerbahçe manifeste un vif intérêt pour sa signature et se dit prêt à entamer des négociations officielles, selon des informations rapportées par le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Le club turc a présenté au joueur une offre alléchante s'étalant sur cinq saisons, assortie d'un salaire annuel net de 8 millions d'euros, en plus d'un ensemble de primes comprenant 1,5 million d'euros en cas de participation à plus de 20 matchs, 1,5 million d'euros supplémentaires s'il inscrit 15 buts, ainsi qu'un million d'euros de plus en cas de sacre en championnat national.

Fenerbahçe vise à boucler définitivement l'affaire contre 40 millions d'euros de frais fixes, pouvant grimper jusqu'à 50 millions d'euros avec les bonus et les compléments, ou à le recruter sous forme de prêt avec obligation d'achat.

Ces démarches émanent de la volonté du président nouvellement élu de Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, qui cherche à bâtir une équipe solide capable de se qualifier directement pour la Ligue des champions via un sacre en championnat turc, un titre absent des vitrines du club depuis 2014, après avoir terminé la saison à la deuxième place derrière Galatasaray au cours des quatre dernières saisons.

Pour y parvenir, le club a déjà déboursé 40 millions d'euros pour enrôler Mason Greenwood en provenance de Marseille, 18 millions d'euros pour récupérer Vedat Muriqi de Majorque, et près de 9 millions d'euros pour s'attacher les services de Nathan Aké de Manchester City. Il ne lui reste plus qu'à conclure le dossier de l'ailier gauche, en tête duquel figure Leão.

Si l'affaire n'est pas finalisée dans les prochains jours, Leão rejoindra le stage de Milan mercredi prochain dans la ville australienne de Perth pour reprendre les entraînements. À ce sujet, la star portugaise, dont le contrat court jusqu'en 2028, a déclaré lors de sa participation au podcast brésilien « Podpah » : « Tant que je suis ici, je donnerai tout ce que j'ai, armé d'un respect constant pour le club qui m'a tout offert. »

Et Leão, qui a poursuivi ses entraînements individuels au sein des installations du club brésilien de Corinthians, d'ajouter : « Je pense que c'est un club qui m'a beaucoup aidé sur tous les plans, mais dans la vie, on a des ambitions de vivre d'autres expériences. Si la bonne opportunité se présente, j'étudierai les options qui s'offrent à moi, mais pour l'heure, je suis toujours un joueur des rangs de Milan. »