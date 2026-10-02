Leão après avoir porté le maillot de Cristiano Ronaldo : c'est mon idole

Rafael Leão n'a pas caché ses émotions après avoir porté le maillot numéro 7 avec la sélection du Portugal lors de la rencontre face au Danemark, un moment exceptionnel pour l'attaquant qui a grandi en regardant Cristiano Ronaldo, star de la sélection et l'une des plus grandes légendes du football.

Leão a participé à la victoire spectaculaire du Portugal sur le score de 4-2 lors du match disputé hier soir, jeudi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

Leão a disputé la rencontre avec le maillot numéro 7, devenu vacant après le départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise, lui qui avait l'habitude de porter le numéro 17.

La sélection portugaise a été contrainte d'attribuer le maillot de Ronaldo à un autre joueur, en raison des règlements de l'Union européenne de football « UEFA » en Ligue des Nations, qui imposent que les numéros de maillot des joueurs figurant sur la liste soient compris entre 1 et 23.

Après la rencontre, Leão a exprimé sa joie face à cette expérience, affirmant que porter le numéro associé au nom de Ronaldo revêt une valeur particulière à ses yeux.

Leão a déclaré, dans des propos relayés par le réseau « Foot Mercato » : « Porter le maillot numéro 7 était quelque chose de spécial pour moi, car Cristiano est mon modèle depuis que je suis enfant. »

Cette décision est intervenue dans le climat tendu qui a entouré la sélection portugaise, après le départ de Ronaldo du rassemblement de sa propre décision, sur fond de tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Le numéro 7 n'était pas tout à fait inconnu pour Leão, lui qui l'avait déjà porté une seule fois au niveau des clubs durant sa carrière professionnelle, lorsqu'il évoluait au LOSC Lille lors de la saison 2018-2019.