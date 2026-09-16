À 32 ans et avec plus de 600 matchs officiels dans le football professionnel, Marcel Sabitzer est un vieux routier que vraisemblablement rien ne peut déstabiliser si facilement. Le milieu de terrain, au service du Borussia Dortmund depuis 2023, a déjà souvent été l’objet de rumeurs et de spéculations de différentes natures.

En ce sens, le dernier mercato estival n’a sans doute pas eu grand-chose de particulier pour Sabitzer. Il y a néanmoins eu un certain bruit de fond autour de l’Autrichien, qui s’est intensifié particulièrement vers la fin de la période des transferts.

Cela tenait d’une part à son statu quo sportif. Sabitzer a connu des hauts et des bas permanents lors de ses trois saisons disputées au BVB. Trop souvent, ses performances ont laissé à désirer, trop rarement a-t-il su prolonger ses phases brillantes, qu’il y a bien eues aussi. En somme : Sabitzer a manqué de constance durant cette période, malgré 117 apparitions en matchs officiels, pour être durablement un titulaire indiscutable.

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Quand le contrat de Marcel Sabitzer au BVB expire-t-il ?

Il l’était certes encore à l’issue de la saison passée, mais cela tenait surtout à l’absence sur blessure de Felix Nmecha. Sabitzer a été titulaire à 26 reprises la saison dernière, avec cinq implications sur des buts, son bilan est resté maigre. Sa perspective au milieu central ou défensif était limitée. Aux côtés de Nmecha, l’entraîneur Niko Kovac a de plus en plus souvent lancé Jobe Bellingham.

Et comme le contrat de Sabitzer expire fin juin 2027 et que le BVB a recruté en Joey Veerman un titulaire dans sa zone de jeu, il s’est naturellement retrouvé au cœur des rumeurs. C’est ainsi qu’à la mi-août, les spéculations sont allées bon train lorsque Sabitzer, lors d’une réunion de l’équipe, a effectué un « départ éclair » et est déjà reparti avant que les derniers de ses coéquipiers n’arrivent sur les lieux.

Depuis deux semaines, une chose est désormais claire : Sabitzer restera au moins jusqu’à la trêve hivernale au Borussia. Parce qu’il est « satisfait » à Dortmund, comme son agent Roger Wittmann l’a annoncé à Sky le jour de la deadline. Chez son employeur actuel, Sabitzer peut évoluer à un « haut niveau », a fait savoir Wittmann.

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Marcel Sabitzer avait « dix demandes différentes » cet été

Cela ne devait donc pas forcément être le cas sous cette forme parmi les « dix demandes différentes » qu’a reçues Sabitzer, selon son agent. Le BVB n’aurait certainement pas refusé si une offre conforme au marché était arrivée pour l’international aux 102 sélections. Comme cela n’a pas été le cas, Sabitzer entame une tournée d’adieux à Dortmund. « L’année prochaine », a en effet expliqué Wittmann de manière éloquente, son client pourra alors peser toutes les options.

Aucune de ces options ne sera alors le Borussia. Le club ne prévoit pas de prolonger avec Sabitzer. Et pour une bonne raison : il n’a pas seulement insuffisamment répondu aux attentes sur le plan sportif, il gagne aussi énormément d’argent. Le salaire annuel de Sabitzer, pour lequel 19 millions d’euros avaient autrefois été versés au Bayern, est estimé à huit millions d’euros. Les recrues autour de Veerman, Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias devraient chacune gagner au maximum la moitié de cette somme.

C’est donc une histoire à la fois trop familière et douloureuse pour le BVB : des joueurs qui, au regard de leurs performances affichées, touchent bien trop d’argent vont au bout de contrats très bien rémunérés. Ce fut le cas par exemple pour Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle ou Salih Özcan. Qui pourrait leur en vouloir ?

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« Bouteille » : la femme de Marcel Sabitzer s’en prend à un utilisateur injurieux

La réponse est simple : les gens sur les réseaux sociaux, bien sûr ! Là-bas, Sabitzer avait déjà été désigné depuis longtemps comme le bouc émissaire en raison de ses prestations trop souvent faibles. Dernièrement, la situation a même dégénéré au point que l’épouse de Sabitzer, Katja, est intervenue sur Instagram.

Sous un post relayant les propos de Wittmann, un utilisateur avait écrit qu’il avait « vraiment espéré qu’on se soit débarrassés de cette bouteille ». L’épouse de Sabitzer, gagnante en 2014 de l’émission télévisée 'Der Bachelor', a répondu : « J’aimerais tellement savoir ce que tu as accompli dans ta vie ? » Réplique venimeuse : « J’ai participé à Bachelor, et toi ? » Madame Sabitzer a repris : « Pff, vous êtes tous tellement méchants. Ta réponse en dit long sur toi. Tu ne sais rien de ma vie. »

Le problème de Sabitzer, c’est que pour beaucoup autour du BVB, il est considéré comme un poids du passé. Il symbolise le Dortmund des années précédentes, qui a investi beaucoup d’indemnités de transfert et de salaires sur des joueurs établis, un peu plus âgés, mais qui n’ont offert que peu en retour. L’approche certes rafraîchissante de la nouvelle direction sportive et le dernier mercato du très actif directeur sportif Ole Book ont récemment nourri l’espoir de voir partir aussi des joueurs comme Sabitzer, ou encore Ramy Bensebaini et Emre Can.

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Marcel Sabitzer récemment utilisé sur l’aile offensive au BVB

Il est tout à fait possible qu’il faille simplement patienter encore un an pour cela. Jusqu’ici, il est toutefois loin d’être vrai que Sabitzer ne peut apporter aucune valeur ajoutée à l’équipe.

Kovac apprécie son expérience, son style de jeu agressif ainsi que sa flexibilité. Cela fait aussi partie de la vérité : Sabitzer est l’un de ces milieux relayeurs polyvalents dont le BVB a récemment eu bien trop dans son effectif. Son manque de constance tient aussi au fait qu’il a rarement évolué sur le même poste pendant une longue période.

Cela marquera aussi ce qui est censé être sa dernière année à Dortmund. Avec Nmecha, Bellingham et Veerman, l’axe est bouché. Comme en sélection autrichienne, où en raison de la lourde charge des dernières années il fera désormais une pause, Sabitzer doit se rabattre sur les deux ailes offensives et les demi-espaces. Jusqu’ici, Kovac ne lui a accordé aucune titularisation en Bundesliga.

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Marcel Sabitzer ne devrait plus être qu’un joueur de rotation au BVB

Face à Villarreal en Ligue des champions, Sabitzer a toutefois débuté et livré une prestation convaincante, au cours de laquelle il a montré beaucoup d’intensité et réalisé quelques bonnes récupérations de balle. Même en joker, rebaptisé « finisher » par Kovac, il s’est récemment montré correct. C’est Sabitzer qui a offert le but en retourné de Nmecha récemment contre Paderborn.

À moins qu’aucun de ses concurrents ne se blesse, le rôle de Sabitzer comme joueur de rotation ne devrait selon toute apparence plus vraiment évoluer. Sauf s’il parvient encore à trouver, à ce poste offensif, l’efficacité qu’il affiche là avec l’ÖFB en tant que joueur de Dortmund : en 31 matchs internationaux depuis 2023, Sabitzer a inscrit un solide total de 13 buts. Avant son passage au BVB, il n’avait marqué que six fois en 42 rencontres.

Marcel Sabitzer : ses statistiques de performance au BVB