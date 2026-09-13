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Hussein Hamdy

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Le vice-président du Barça : il serait juste que ce joueur remporte le Ballon d'Or

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Mérite-t-il le Ballon d'Or ?

Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, a exprimé son espoir de voir justice être rendue et le Ballon d'Or décerné à Lamine Yamal lors de la prochaine édition, affirmant qu'il considère le jeune joueur comme pleinement méritant de le remporter.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Rafa Yuste a assisté, aux côtés du président Joan Laporta, au déjeuner qui a réuni les directions de Levante et du FC Barcelone, avant le match qui oppose les deux équipes ce dimanche, où il a évoqué clairement son souhait concernant le prochain Ballon d'Or.

Yuste a déclaré : « Je vois Yamal dans une très bonne forme, et je le considère comme pleinement méritant du Ballon d'Or. C'est un jeune homme qui donne beaucoup d'espoir et de bonheur aux enfants du monde entier. Il possède un talent exceptionnel pour son âge, et c'est stupéfiant. Je n'avais pas vu un joueur comme lui depuis de nombreuses années. »

Et Yuste d'ajouter : « C'est pourquoi j'espère que justice sera rendue et qu'on lui décernera le Ballon d'Or qu'il mérite. Ne serait-ce que parce qu'il donne beaucoup de bonheur à de nombreux enfants, garçons et filles, à travers le monde, et à nous qui aimons le football. »

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