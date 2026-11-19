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La supposée arrivée de l’international canadien Jovan Ivanisevic fait actuellement les gros titres autour du VfB Stuttgart.

Le site Meridian Sport, basé en Bosnie-Herzégovine, avait d’abord rapporté que le club souabe et le FK Sarajevo, pensionnaire de première division bosnienne, avaient déjà trouvé un accord pour le transfert d’Ivanisevic au VfB.

Selon ces informations, Stuttgart devait verser trois millions d’euros pour le défenseur central, ce qui ferait d’Ivanisevic le joueur vendu le plus cher de l’histoire de Sarajevo, à égalité avec un autre. Le club, quintuple champion de Bosnie, n’a jusqu’ici encaissé une telle somme que pour l’international géorgien Giorgi Guliashvili, parti de Sarajevo en janvier pour rejoindre le Racing Santander, en Espagne, contre trois millions d’euros.

Jovan Ivanisevic rejoindra-t-il le VfB Stuttgart ?

Mais selon un article des Stuttgarter Nachrichten , Ivanisevic ne rejoindra finalement pas Guliashvili en tête du classement des ventes record de Sarajevo. D’après le quotidien régional, ce transfert, présenté comme déjà bouclé, n’aura même pas lieu. Les rumeurs seraient « sans fondement » et le VfB ne recrutera pas Ivanisevic, affirme-t-il.

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Né et élevé au Canada, le joueur de 21 ans d’origine croate a quitté l’académie du Toronto FC, club de MLS, à 18 ans en 2023 pour rejoindre le NK Istra, pensionnaire de première division croate. Ivanisevic n’a pas réussi à s’y imposer et a donc accumulé du temps de jeu avec les moins de 20 ans du FC Bologne, en Italie, au premier semestre 2025.

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Comme il continuait ensuite à passer le plus clair de son temps sur le banc à Istra, le jeune défenseur a d’abord rejoint Sarajevo en prêt en février 2026. Il s’est rapidement imposé comme titulaire avant d’être recruté définitivement l’été dernier pour la modique somme de 150 000 euros. Le contrat d’Ivanisevic court jusqu’en 2028. Cette saison, il a disputé douze matches toutes compétitions confondues.

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Sa bonne progression à Sarajevo lui a valu d’être appelé pour la première fois en équipe nationale A par le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, en septembre. Il a aussitôt connu ses deux premières sélections lors des matches amicaux contre le Chili (1-0) et le Pérou (2-0).

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Marsch a couvert d’éloges Ivanisevic, supposée cible du VfB

« Il a fait une bonne semaine, une très bonne semaine. En l’observant de près, notamment ces deux derniers mois, j’ai constaté qu’il possède beaucoup des qualités que nous apprécions. Il est agressif, il joue vers l’avant, il aime avoir le ballon et participer au jeu », a déclaré Marsch, réservant ainsi des éloges particuliers à Ivanisevic. Il l’a de nouveau convoqué pour les deux récents quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre le Guatemala (3-2 et 4-1) et lui a permis d’obtenir sa troisième sélection au match aller.

Au VfB, l’effectif actuel est pourtant déjà bien fourni en défense centrale. Avec Finn Jeltsch, tout juste devenu international allemand , Jeff Chabot, Ramon Hendriks et Luca Jaquez, le club dispose de quatre options de qualité, auxquelles s’ajoutent Ameen Al-Dakhil et Dan-Axel Zagadou en deuxième ligne.

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Cet effectif fourni pourrait toutefois se réduire dès cet hiver : selon un article du kicker, Stuttgart a besoin de recettes issues des transferts en janvier. Hendriks figure notamment parmi les candidats au départ, tout comme Al-Dakhil. Le contrat de Chabot expire quant à lui en 2028 ; une vente pourrait donc aussi être envisagée pour lui l’été prochain. Et Jeltsch, considéré comme le défenseur central le plus prometteur de Stuttgart, susciterait l’intérêt de grands clubs européens comme le Real Madrid ou le FC Barcelone .