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À l’approche du prochain mercato, les spéculations sur de possibles départs au VfB Stuttgart se multiplient à nouveau. Le club doit générer des recettes. Voici pourquoi les Souabes se retrouvent, d’une certaine manière, pris au piège.

D’une équipe menacée de relégation à une habituée des compétitions européennes, des craintes pour son avenir au statut de vainqueur de la Coupe d’Allemagne, d’un effectif sans visage à un groupe rempli d’internationaux, notamment allemands : l’ascension du VfB Stuttgart ces dernières années est sans aucun doute l’une des évolutions les plus remarquables de l’histoire récente de la Bundesliga.

Pourtant, depuis des années, le conseil de surveillance tempère l’enthousiasme, toujours attentif aux finances. Bien sûr, la dimension économique joue un rôle prépondérant dans tous les clubs, du moins en Allemagne. Mais au VfB, les spéculations sur le départ de joueurs clés pour générer les recettes de transferts exigées par les dirigeants sont presque devenues une tradition. C’était le cas l’été dernier, et cela se reproduit dans les semaines précédant l’ouverture du mercato hivernal. Une situation qui n’a pas échappé à Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss et Angelo Stiller, qui ne ferait plus l’unanimité , sont cités parmi les candidats à un transfert. Ramon Hendriks et Finn Jeltsch, apprécié de Jürgen Klopp , suscitent eux aussi des convoitises. Le départ, s’il devait se produire, de l’un de ces joueurs représenterait une perte sportive considérable. Reste à savoir pourquoi Stuttgart accepterait de fragiliser ainsi son effectif.

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Après tout, le VfB a encaissé une somme énorme pour Nick Woltemade il y a un peu plus d’un an, a de nouveau atteint la finale de la Coupe d’Allemagne et s’est qualifié pour la lucrative Ligue des champions. Tout cet argent ne peut quand même pas s’être volatilisé ? La réalité n’est toutefois pas si simple.

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Un empire à soi : les grands projets du VfB Stuttgart

Le cliché souabe selon lequel chaque centime est dépensé avec une extrême prudence ne s’applique pas non plus ici. L’objectif fixé par le conseil de surveillance, générer plusieurs dizaines de millions d’euros de recettes de transferts, répond à plusieurs besoins.

D’une part, malgré les solides résultats financiers de l’exercice 2025, avec plus de 80 millions d’euros de recettes supplémentaires et environ sept millions d’euros de bénéfice de plus qu’en 2024, le VfB a besoin de cet argent pour ses projets d’infrastructure. Dès le mois d’août, des informations avaient révélé que le siège de la Mercedesstraße devait être entièrement rénové, voire complètement reconstruit. Lors de l’assemblée des membres, le président du directoire Alexander Wehrle a en outre annoncé vouloir acheter le Carl-Benz-Center. Le bâtiment se trouve entre la MHP-Arena et la Porsche-Arena. Le site compte 20 000 mètres carrés de surface utilisable, où le VfB loue actuellement des locaux destinés notamment au marketing, à la boutique des supporters et à l’académie des jeunes. Un musée du VfB est également prévu.

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Selon le journal Bild, ce dernier projet coûterait à lui seul 50 millions d’euros. Il devrait être financé par un prêt bancaire et, à long terme, être amorti grâce à la disparition des loyers. Dans ce cadre, la rénovation du siège, qui date des années 1980, pourrait aussi commencer à partir de 2029.

À propos de prêt : les travaux de rénovation de la MHP-Arena pour l’Euro 2024, dont le coût final s’est élevé à 130 à 140 millions d’euros, ne sont pas encore remboursés. Le remboursement de l’emprunt court jusqu’en 2034.

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La volonté d’indépendance et le rêve de bâtir son propre empire à Bad Cannstatt témoignent des grandes ambitions du VfB. À la fin de son discours lors de cette même assemblée, Wehrle a même plaisanté : « Peut-être parviendrons-nous un jour à construire un stade encore plus grand ici, au Neckarpark. »

Getty Images

Une tâche colossale ! Le VfB Stuttgart risque une vague de départs

D’autre part, il faut compenser le déficit des transferts de l’été, loin d’être négligeable. Alors que, selon les chiffres rapportés, 55 millions d’euros ont été consacrés aux recrues Dzenan Pejcinovic et Leo Sauer, qui n’ont pas encore connu la réussite escomptée, ainsi qu’au recrutement définitif d’El Khannouss, précédemment prêté, le VfB a enregistré sur le papier environ 38 millions d’euros de recettes. Mais une partie importante de cette somme n’est en réalité jamais arrivée sur le compte du club.

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Sur les quelque 22 à 23 millions d’euros payés pour Chema Andres, inclus dans ces 38 millions d’euros, le Real Madrid a touché une somme conséquente en vertu d’une clause sur sa revente. Aucun montant précis n’a été communiqué et les chiffres rapportés divergent fortement : certains évoquent la moitié, soit onze millions d’euros, d’autres sept millions d’euros. Ce départ susciterait désormais aussi de l’incompréhension en interne , car sa date tardive, juste avant la fermeture du mercato, n’a pas permis de recruter un remplaçant.

Dans le même temps, El Khannouss, Stiller et Leweling ont refusé cet été des offres lucratives qui auraient chacune rapporté environ 40 millions d’euros et compensé d’un seul coup les investissements.

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À cela s’ajoute l’augmentation du budget consacré à l’effectif, liée à la progression sportive du club. Selon les informations de kicker, il est passé de 105 à 163 millions d’euros en trois ans. Les coûts salariaux ont considérablement augmenté avec les recrues onéreuses et les prolongations de joueurs clés comme le capitaine Deniz Undav, devenu le joueur le mieux payé de l’histoire du club avec 5,5 millions d’euros, plus des primes et une prime à la signature .

D’ici la saison prochaine au plus tard, il faudra aussi déterminer quels joueurs doivent gravir un échelon dans la hiérarchie des salaires. Un an plus tard, un bouleversement radical menace en effet l’effectif . Pas moins de 15 (!) contrats arrivent à échéance, dont ceux de titulaires actuels comme Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich, Josha Vagnoman, mais aussi Stiller, Demirovic et Hendriks. Le contrat du jeune Yannik Spalt prend également fin. Le club devra donc avoir largement tranché d’ici l’été. Ce sera alors sa dernière chance d’obtenir encore une indemnité pour ces joueurs. Sinon, les départs libres risquent de se multiplier. Une tâche colossale pour la direction sportive menée par Fabian Wohlgemuth et Christian Gentner.

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Des négociations sont par exemple en cours avec Hendriks depuis un certain temps . En plus d’une hausse de salaire conséquente, le joueur de 25 ans demanderait toutefois une clause libératoire, que la majorité des membres de l’instance ne souhaiterait probablement plus accorder à l’avenir. Les expériences récentes ont été trop mauvaises. Waldemar Anton (22,5 millions d’euros) et Serhou Guirassy (18,5 millions d’euros) avaient ainsi rejoint le Borussia Dortmund pour des sommes relativement modestes. Hiroki Ito s’est engagé avec le Bayern Munich pour 23,5 millions d’euros. Dans l’effectif actuel, seuls Stiller (37 millions d’euros) et El Khannouss (75 millions d’euros) disposent encore d’une telle option de départ. Celle de Führich a récemment expiré, selon Sport Bild.

Sebastian Hoeneß, une source de tensions : le problème presque insoluble du VfB Stuttgart

Cet hiver, le VfB pourrait sans doute demander davantage pour ses candidats potentiels à un transfert. Sa position dans les négociations devrait être encore meilleure lorsqu’il s’agit de départs aussi douloureux en pleine saison. Mais la perte d’un titulaire mécontenterait l’entraîneur Sebastian Hoeneß, qui ne veut évidemment se séparer d’aucun joueur clé.

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Après le départ de Woltemade, Hoeneß n’avait déjà pas hésité à critiquer publiquement la construction de l’effectif, visiblement contrarié, et à réclamer des recrues . « Bien sûr, il y a une situation financière », avait-il déclaré, ajoutant qu’il était aussi « normal » qu’une « tension » apparaisse. « Mais la responsabilité sportive incombe à l’entraîneur. » Une position qui, logiquement, n’a pas changé depuis. La situation est explosive. D’autant que, pour les raisons évoquées, la question du solde des transferts se posera à nouveau après la saison.

Les ambitions sportives seraient elles aussi menacées, avec des conséquences en chaîne. Une qualification pour la suite de la Ligue des champions rapporterait en effet entre dix et 20 millions d’euros, et paraît tout à fait envisageable avec les sept points obtenus actuellement en quatre matches. Les deux dernières rencontres de la phase de ligue, potentiellement décisives, contre le Club Bruges et le PSV Eindhoven n’auront lieu qu’après le passage à la nouvelle année, alors que le mercato sera ouvert depuis un certain temps.

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Une nouvelle qualification pour la Ligue des champions l’année prochaine renforcerait en outre la position du club dans les négociations contractuelles à venir ou déjà en cours avec Hendriks et les autres. Après un début de saison en demi-teinte, elle est cependant loin d’être assurée, même s’il est encore un peu tôt pour faire des pronostics après dix journées.

Le VfB se retrouve ainsi, d’une certaine manière, pris au piège. Concilier la qualité de l’effectif et les impératifs financiers devient un problème presque insoluble pour la direction. Pour ne rien arranger, des tensions avec l’entraîneur Hoeneß semblent inévitables. Son contrat, lui aussi, expire en 2028.

Getty Images

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Le VfB Stuttgart menacé par une vague de départs : les contrats arrivant à échéance

Joueur Poste Fin de contrat Stefan Drljaca Gardien 30 juin 2027 Dan-Axel Zagadou Défenseur central 30 juin 2027 Fabian Bredlow Gardien 30 juin 2028 Marius Funk Gardien 30 juin 2028 Ameen Al-Dakhil Défenseur central 30 juin 2028 Ramon Hendriks Défenseur central 30 juin 2028 Jeff Chabot Défenseur central 30 juin 2028 Josha Vagnoman Arrière droit 30 juin 2028 Leonidas Stergiou Arrière droit 30 juin 2028 Maximilian Mittelstädt Arrière gauche 30 juin 2028 Angelo Stiller Milieu de terrain 30 juin 2028 Atakan Karazor Milieu de terrain 30 juin 2028 Jarzinho Malanga Milieu de terrain 30 juin 2028 Nikolas Nartey Milieu de terrain 30 juin 2028 Yanik Spalt Milieu de terrain 30 juin 2028 Chris Führich Milieu de terrain 30 juin 2028 Ermedin Demirovic Attaquant 30 juin 2028