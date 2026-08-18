Dans l'une des transactions les plus marquantes du marché des transferts estival, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de la star espagnole du milieu de terrain Rodri, en provenance de Manchester City, dans une opération décrite comme l'une des plus importantes du club catalan ces dernières années.

Le Barça a indiqué dans un communiqué officiel ce mardi : « Le club annonce être parvenu à un accord avec Manchester City pour le recrutement du milieu de terrain espagnol Rodri, avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030. »

L'annonce officielle intervient quelques jours après la conclusion d'un accord définitif entre les deux clubs, Manchester City ayant accepté l'offre présentée par le Barça pour un montant total avoisinant les 76,5 millions d'euros (environ 60 millions d'euros fixes auxquels s'ajoutent des variables réalisables).

Rodri (30 ans) a signé un contrat courant jusqu'en juin 2030 ; il est arrivé à Barcelone lundi pour finaliser les formalités officielles, notamment la visite médicale et la signature du contrat.

Le joueur espagnol a exprimé son immense joie de rejoindre l'équipe, déclarant à son arrivée : « Jouer pour le Barça est un rêve qui se réalise. Je suis extrêmement heureux et impatient de travailler avec mes coéquipiers. »

Rodri est actuellement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde : il a remporté le Ballon d'Or en 2024 et a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 après avoir mené la sélection espagnole vers le titre pour la deuxième fois de son histoire. Il a également glané avec Manchester City 12 titres majeurs en sept saisons, dont la Ligue des champions et quatre titres de Premier League.

Rodri devrait contribuer à renforcer le milieu de terrain du Barça aux côtés de stars telles que Pedri, Gavi et Dani Olmo, d'autant que Frenkie de Jong devrait être absent plusieurs mois en raison d'une blessure. Le club catalan espère que le joueur espagnol constituera un renfort de qualité l'aidant à défendre son titre en Liga et à jouer les premiers rôles en Ligue des champions.

Avec cette opération, le Barça renforce son effectif sur l'actuel marché des transferts estival, qui a également vu l'arrivée d'autres joueurs, poursuivant ainsi la construction d'un projet ambitieux sous la direction du staff technique actuel.