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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Le transfert le plus important de l'hiver : l'Inter impose ses conditions au Barça

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A. Bastoni
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Le transfert attendu va-t-il se concrétiser ?

Il semble que le Barça n'ait pas refermé le dossier d'une signature avec Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter, malgré l'échec de l'opération lors du dernier mercato estival. Mais cette nouvelle tentative ne sera pas facile, le joueur tenant à obtenir des garanties claires avant d'accepter de porter le maillot de la formation catalane.

Selon un rapport publié par le réseau « Sky Sport », Bastoni demeure l'une des cibles que le Barça cherche à recruter, le club ayant maintenu ses contacts avec l'entourage du joueur ces derniers temps, en vue d'une nouvelle tentative lors du prochain mercato hivernal.

Un accord précédent resté inabouti

Le Barça avait franchi une étape importante dans ses négociations avec le défenseur italien l'été dernier, parvenant à un accord personnel avec lui pour un contrat courant jusqu'en juin 2031. Mais l'opération n'a pas abouti après que l'entraîneur Hansi Flick a décidé de ne pas aller plus loin dans le dossier à l'époque.

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Malgré cela, les contacts ne se sont pas interrompus entre les dirigeants du club catalan et l'agent de Bastoni, un message clair continuant d'être transmis : le Barça serait la destination privilégiée du joueur s'il décidait de quitter l'Inter.

Mais le défenseur italien, âgé de 27 ans, ne souhaite pas, selon Sky, se contenter des accords précédents. Il s'est en effet montré ouvert à une reprise des négociations, à condition d'obtenir des garanties sportives concernant son rôle au sein de l'équipe.

L'une de ses principales exigences consiste à tenir une réunion directe avec Hansi Flick, afin de connaître la vision tactique de l'entraîneur à son sujet.

La période à venir devrait être marquée par de nouvelles réunions entre les représentants du club catalan et l'entourage du joueur, dans une tentative de rapprocher les points de vue et de transformer cet intérêt persistant en négociations concrètes.

La condition de l'Inter

De l'autre côté, l'Inter Milan tient, selon le rapport, à obtenir environ 70 millions d'euros en échange de la cession de son défenseur, un montant qui pourrait représenter un défi supplémentaire pour le Barça au vu de sa situation financière.

Le rapport a par ailleurs révélé que l'Inter a présenté une première offre de prolongation du contrat de Bastoni aux agents du joueur, mais celle-ci ne les a pas convaincus, ce qui laisse la porte ouverte à un possible départ, d'autant que son contrat actuel court jusqu'en juin 2028.

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