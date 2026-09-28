L'affaire des infractions financières imputées à Manchester City, connue dans les médias sous le nom de l'affaire des 115 infractions, a relancé les spéculations sur l'avenir de plusieurs des principales vedettes de l'équipe, au premier rang desquelles le Norvégien Erling Haaland, dans un contexte de possibles sanctions qui pourraient affecter la trajectoire du club au cours des prochaines années.

L'affaire suit toujours un parcours juridique susceptible de prendre du temps, avec la perspective d'un recours de Manchester City en appel contre toute décision qui ne serait pas en sa faveur.

Mais l'éventualité de sanctions sportives, dont un retrait de points qui pourrait aller jusqu'à compromettre le maintien de l'équipe en Premier League, a ouvert la voie à un scénario de départ de certaines vedettes.

Selon le journal britannique « The Sun », le Real Madrid et le Barça pourraient entrer dans une possible concurrence pour un certain nombre de joueurs de Manchester City si l'avenir du club était affecté par les sanctions, parmi lesquels Josko Gvardiol, Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Ayoub Bouaddi, mais Haaland demeure le nom qui suscite le plus d'intérêt.

L'attaquant norvégien est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'en 2034, et les rapports indiquent l'absence de toute clause lui permettant de partir automatiquement en cas de relégation de l'équipe, ce qui confère au club anglais une position forte dans toute négociation. De plus, City ne semble pas prêt à se séparer facilement de ses vedettes, même en cas de sanctions.

Le Barça ou le Real Madrid ?

Selon le journal espagnol « Sport », le nom de Haaland est associé au Real Madrid et au Barça depuis un certain temps, mais aucune démarche officielle n'a jusqu'à présent été entreprise par l'un ou l'autre des deux clubs pour le recruter.

Au Barça, l'attaquant norvégien pourrait trouver un espace tactique adapté, d'autant que Raphinha est capable de jouer comme attaquant ou comme ailier, à cela s'ajoute l'intérêt manifesté auparavant par le club pour Julian Alvarez afin de renforcer le poste d'avant-centre.

Quant au Real Madrid, la situation paraît plus complexe en raison de la présence de Kylian Mbappé au poste d'attaquant, aux côtés de Vinicius Junior, de la présence de Bellingham et d'autres éléments offensifs, ce qui signifie que l'arrivée de Haaland pourrait nécessiter une redistribution des rôles au sein de l'équipe.

Par conséquent, le départ de Haaland de Manchester City demeure une simple éventualité liée à l'évolution de l'affaire ainsi qu'à la volonté du joueur et du club, mais toute sanction majeure à l'encontre de l'équipe anglaise pourrait ouvrir la voie à un marché des transferts différent et replacer l'attaquant norvégien dans le viseur du Real Madrid et du Barça.