Le transfert de Rodri au Barça a suscité de vives réactions dans les milieux espagnols, après que la destination du joueur s'est détournée du Real Madrid, considéré comme l'un des principaux candidats à sa signature, pour se porter vers le rival catalan, dans une opération que des observateurs estiment susceptible de redessiner les contours de la rivalité entre les deux pôles du football espagnol.

Joan Vehils, rédacteur en chef du quotidien catalan "Sport", a affirmé dans un article intitulé "Le Barça a déjà ce que veut Madrid" que l'arrivée de Rodri au club catalan représente un coup dur pour le Real Madrid, alors que le milieu de terrain espagnol était pressenti pour renforcer le poste qui suscite le plus de doutes au sein de la formation madrilène.

Vehils a ajouté que Rodri ne représente pas un simple renfort à un poste précis, mais un joueur capable de changer entièrement la manière de jouer de l'équipe, citant en exemple ses aptitudes à instaurer l'équilibre, à orienter le jeu et à contrôler le rythme des matches, autant d'éléments qui, selon lui, lui garantissent une place de titulaire dans toute grande équipe.

L'auteur a souligné que la valeur de Rodri dépasse ses rôles habituels dans la récupération du ballon et la construction des attaques, estimant que son influence s'étend au caractère de l'équipe et à sa capacité à dominer les grands rendez-vous, ce qui confère à l'opération, de son point de vue, une portée bien plus grande que le simple ajout d'un nouveau joueur à l'effectif du Barça.

Il a estimé que Deco mérite de grands éloges après avoir réussi à boucler la transaction, considérant que le directeur sportif du Barça a mené à bien une opération susceptible de marquer le début d'une nouvelle ère au sein du club, tout en donnant à l'équipe un puissant élan dans la course à tous les titres.

L'auteur n'a pas non plus manqué de relever les autres évolutions positives au sein de l'équipe, évoquant la continuité de la performance du jeune attaquant égyptien Hamza et sa capacité à marquer, aux côtés de la belle forme de Bisou, la recrue en provenance de Bruges, qui a inscrit deux buts lors de la période de préparation, ce qui renforce l'optimisme quant aux options offensives du Barça.

Vehils a néanmoins insisté sur le fait que ces éléments ne règlent pas le problème du poste d'avant-centre pur, affirmant que le Barça a toujours besoin de renforcer ce poste, à un moment où une incertitude entoure l'avenir du dossier Julian Alvarez.

L'auteur a estimé que les mouvements du Barça sur le marché des transferts reflètent le fait que l'équipe dispose de "plus de ressources, de plus d'alternatives et d'une plus grande ambition" par rapport à ce que le club a montré au cours des dernières années, soulignant que l'arrivée de Rodri en constitue l'incarnation la plus marquante.

Vehils a conclu son analyse en affirmant que l'opération Rodri ne saurait se réduire à un gros recrutement, mais qu'elle est une déclaration claire des intentions du Barça ; car le club, selon l'auteur, ne s'est pas contenté de renforcer ses rangs, il a également réussi à s'attacher les services de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, ce joueur qui aurait pu représenter un apport qualitatif pour le Real Madrid.