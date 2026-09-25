Le transfert à 50 millions d'euros refusé par le Paris Saint-Germain pour Ferran Torres

Le Paris Saint-Germain cherchait un nouvel attaquant pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, mais il était proche d'une autre option avant de conclure l'arrivée de Ferran Torres. Alors que l'Espagnol s'est rapidement imposé comme une recrue réussie, Charles De Ketelaere a révélé que le club parisien était bel et bien entré en négociations pour le recruter en provenance de l'Atalanta.

Le Paris Saint-Germain avait laissé Ramos rejoindre le Milan AC cet été contre 74 millions d'euros, après que son rôle au sein de l'équipe s'était réduit, le cantonnant le plus souvent à un statut de remplaçant, poussant le club français à partir en quête d'un nouvel attaquant.

Au final, le choix s'est porté sur Ferran Torres, arrivé de Barcelone, qui a signé des débuts très solides, avec 4 buts inscrits en 5 matchs de championnat de France.









Mais avant que la transaction ne soit bouclée, De Ketelaere, l'attaquant de l'Atalanta, figurait parmi les options posées sur la table du Paris Saint-Germain, ce que le joueur belge a lui-même confirmé dans des déclarations au journal « La Dernière Heure », relayées par le site français « Foot Mercato ».

De Ketelaere a déclaré : « Il y avait des équipes intéressées, mais quand on regarde les montants des transferts sur le marché actuel, il n'est pas toujours facile de partir. Je sais que l'Atalanta réclamait une grosse somme, et je pense qu'elle tournait autour de 50 millions d'euros. »

L'attaquant belge de 25 ans a ajouté : « En Premier League, plusieurs équipes sont capables de payer ce montant, mais cela ne s'est pas produit. J'ai parlé avec le Paris Saint-Germain, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. »

Il a conclu ses propos en affirmant sa satisfaction de rester à l'Atalanta : « Je suis heureux ici. Je sais à quel point il est important d'être un joueur titulaire, depuis mon passage à Milan. J'aimerais un jour me battre pour des titres, j'ai cette ambition, mais j'ai 25 ans et j'ai encore le temps. »