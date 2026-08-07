Le tourbillon Toni Kroos : Rodri accentue le désarroi du Real Madrid

Toni Kroos est parti, et la question demeure sans réponse pour le Real Madrid : qui prendra en main le milieu de terrain après lui ? Le club madrilène pensait que la solution pouvait s'appeler Rodri, mais l'Espagnol a choisi une autre voie, fermant ainsi la porte à une solution qui aurait pu mettre fin à une crise longue de deux saisons, et laissant de nouveau le Real Madrid en quête d'une « boussole » capable de rééquilibrer son entrejeu.

Le Real Madrid se trouve désormais dans l'obligation de trouver une solution au problème de la création de jeu au milieu de terrain, après que Rodri a tranché en faveur d'un transfert au FC Barcelone.

À deux semaines seulement du début du championnat d'Espagne, le Real Madrid a conclu plusieurs transferts pour renforcer son effectif, parmi lesquels Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Carlos Espí et Yan Diomandé. Pourtant, le club de la capitale continue de chercher un joueur capable de combler le manque évident dans la création de jeu au milieu de terrain.

Le recrutement de Rodri, joueur de Manchester City, représentait pour le Real Madrid la solution la plus pressante, d'autant que l'équipe souffre depuis le départ de Kroos de l'absence d'un joueur capable de mener la construction offensive et de rythmer le jeu depuis le milieu de terrain.

Au cours des deux dernières saisons, ce manque est apparu clairement dans les prestations de l'équipe, le Real Madrid étant privé d'une « boussole » pour orienter ses attaques et lui offrir la maîtrise nécessaire dans la zone médiane, ce qui a fait du recrutement de Rodri une exigence à la fois populaire et dirigeante.

Le Real Madrid a encore du temps

Malgré l'échec du dossier Rodri, le Real Madrid dispose encore d'une marge de manœuvre sur le marché des transferts, le mercato restant ouvert jusqu'au 1er septembre prochain.

José Mourinho souhaite renforcer le poste de milieu de terrain, mais il est conscient dans le même temps que la capacité du club à boucler un nouveau transfert pourrait être conditionnée par l'avenir de certains joueurs, au premier rang desquels Eduardo Camavinga et Raúl Asencio, d'autant que le départ de certains éléments pourrait s'avérer nécessaire pour laisser la place aux nouvelles recrues.

Trois options sur la table du Real Madrid

La décision de Rodri de rejoindre le FC Barcelone a réduit la liste des options disponibles pour le Real Madrid, d'autant que certains autres noms associés au club semblent difficiles à atteindre, comme João Neves et Vitinha, le duo du Paris Saint-Germain.

Il reste néanmoins un groupe limité de milieux de terrain dont le Real Madrid pourrait rouvrir les dossiers durant les derniers jours du marché des transferts, selon Mundo Deportivo.

L'Espagnol Martín Zubimendi, joueur d'Arsenal, arrive en tête de ces options, après que son nom avait été fortement évoqué sur la table du Real Madrid la saison dernière, à la demande de Xabi Alonso, avant qu'il ne rejoigne le club anglais.

Bien que Zubimendi n'ait pas encore livré la saison que l'on attendait de lui, la possibilité de voir son nom revenir dans les plans du Real Madrid reste d'actualité, surtout au vu du besoin de l'équipe d'un joueur capable d'organiser le jeu depuis la profondeur.

La deuxième option est l'Allemand Angelo Stiller, joueur de Stuttgart, dont le nom a été associé au Real Madrid ces derniers mois. Le joueur prévoit, pour l'heure, de rester en Allemagne, mais une entrée en force du club madrilène dans le dossier pourrait le pousser à changer de position.

Le nom d'Adam Wharton, joueur de Crystal Palace âgé de 22 ans, ressort également. Il suscite un large intérêt en Angleterre et est associé à un transfert à Chelsea.

Ce dont Mourinho dispose actuellement

En attendant de régler le dossier du milieu de terrain, Mourinho devra s'appuyer sur les éléments actuellement présents dans son dispositif en 4-2-3-1.

Selon le schéma actuel, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni sont en tête des choix de l'entraîneur pour occuper le double pivot, tandis que Jude Bellingham serait avancé au poste de meneur de jeu derrière l'attaquant.

Mourinho dispose également d'autres options, à savoir Bernardo Silva et Arda Güler, deux joueurs aux qualités techniques proches, mais dont les rôles penchent davantage vers le versant offensif, en particulier pour la star turque qui évolue habituellement dans des zones plus proches du but adverse.

Camavinga demeure quant à lui une option supplémentaire pour Mourinho, même si son avenir reste sujet à débat, notamment du fait qu'il n'est pas un élément de base et de son désir de rester avec l'équipe.

Si le joueur français venait à rester, il serait vraisemblablement une option secondaire, compte tenu de sa capacité à occuper plusieurs postes sans détenir de rôle fixe et clairement défini au milieu de terrain.