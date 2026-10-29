Les défaites face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions et contre le Real Madrid en Liga ont contraint le Barça, dirigé par son entraîneur allemand Hansi Flick, à marquer une pause, à réfléchir sérieusement et à élaborer un plan collectif pour un nouveau départ.

Le Barça a connu sa première défaite de la saison face au PSG, au Parc des Princes, sur le score de 4-2, avant de perdre le Clasico contre le Real Madrid, au Camp Nou (2-1).

C'est pourquoi la réunion d'hier mercredi, entre les joueurs du club catalan, Flick et l'ensemble de son staff, a pris une importance qui dépasse le simple aspect convivial, comme l'a rapporté le journal « Mundo Deportivo ».

Loin du tumulte médiatique, dans le cadre de la cité sportive privée Joan Gamper, et après une séance photo pour une opération promotionnelle, le Barça a cherché à rétablir le dialogue, à renforcer les liens entre les membres de l'équipe et à consolider leur unité en vue de ce qui les attend, un défi de taille lui aussi.

Les deux prochains matchs du Barça se dérouleront au Camp Nou, contre Alavés le 31 octobre à 21h00, et contre Aston Villa le 3 novembre à la même heure, avant un déplacement au stade Wanda Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid le 8 novembre à 21h00.

Le quotidien catalan a souligné que les trois matchs précédant la trêve internationale partagent un même impératif : retrouver le meilleur niveau de l'équipe et afficher la cohésion dont elle a fait preuve lors de ses 11 premières victoires, une qualité réclamée par un Flick frustré. Les ajustements tactiques sont une tout autre question, notamment avec les blessures qui ont touché l'équipe à des moments inopportuns, en particulier la ligne défensive.

L'idée de se réunir autour d'un barbecue, après la séance d'entraînement matinale en préparation du match contre Alavés, est venue des capitaines des deux équipes, Raphinha et Rodri en tête, qui ont accepté de loger dans les installations du club. Le club s'est abstenu de préciser si ce barbecue était prévu de longue date ou s'il a résulté de la double déception.

Mundo Deportivo a ajouté : « Le barbecue a duré environ une heure et demie, car les équipes ne se construisent pas uniquement sur le tableau blanc, mais se forgent aussi à travers des échanges autour d'une table, loin des caméras et des projecteurs, dans le fil d'une conversation naturelle. »

Une source interne au club catalan a expliqué au journal : « Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, mais de l'accepter ensemble. »

Depuis son arrivée, Flick a répété à maintes reprises que le secret de la réussite de cette équipe, vainqueur de cinq titres en deux ans seulement (deux titres en Liga, deux Supercoupes d'Espagne et une Coupe du Roi), réside dans l'unité. Il a déclaré à de nombreuses reprises : « Le vestiaire est une famille », sans faire de distinction entre les titulaires qui portent une charge plus lourde et les joueurs dont le rôle se limite au soutien mais qui n'en sont pas moins efficaces.

Désormais, c'est à Flick que reviendra la mission de reconstruire une équipe minée par les blessures, en particulier en défense. Alors qu'Eric García et Andreas Christensen poursuivent leur convalescence et que Jules Koundé s'efforce de revenir au bon moment, l'entraîneur allemand tentera de composer l'équipe la plus solide possible afin d'éviter de perdre davantage de points face à ses plus proches concurrents en Liga, l'Atlético Madrid n'accusant que deux points de retard et le Real Madrid ayant réduit l'écart à trois points.



