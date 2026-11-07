Jacobo Ramón, le défenseur central de Côme, est désormais dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League anglaise, en prévision du prochain mercato estival.

Le site Foot Mercato, citant le journal AS, a rapporté que le Real Madrid pourrait réaliser d'importants gains grâce au transfert de Jacobo Ramón.

Le club merengue dispose de plusieurs atouts dans ce dossier. En effet, lorsque Ramón a rejoint Côme pour 2,5 millions d'euros, le Real a conservé 50 % des droits du joueur.

Le Real Madrid détient par ailleurs une clause de rachat de Jacobo Ramón auprès de Côme, pour 10 millions d'euros.

Manchester United est le club le plus intéressé par le recrutement de Jacobo Ramón, tandis que Chelsea et Liverpool suivent de près l'évolution de son niveau.

Après sa première convocation en équipe nationale d'Espagne A, la cote du joueur, âgé de 21 ans, a grimpé à la suite des prestations remarquées qu'il a offertes sur les pelouses italiennes, ce qui n'a pas échappé aux dirigeants du Real Madrid.

Alors que la valeur marchande du joueur est actuellement estimée à environ 45 millions d'euros, selon le site Transfermarkt, le club madrilène peut envisager de le récupérer pour une somme bien inférieure à sa valeur actuelle, ou de profiter des recettes d'une éventuelle vente.

Ainsi, la direction du Real Madrid semble en position idéale pour tirer d'importants bénéfices financiers du dossier Jacobo Ramón, qui pourrait rapidement se transformer en une opération économiquement très réussie pour le club madrilène.

AS a précisé que Jacobo Ramón ne quittera pas Côme lors du prochain mercato hivernal, mais que les clubs le surveillent de plus en plus.

Pour l'heure, les dirigeants du Real Madrid ne souhaitent pas anticiper les événements ni prendre de décisions prématurées, mais Jacobo est le candidat le plus en vue pour remplacer Antonio Rüdiger en cas de départ de ce dernier.

Jacobo Ramón se distingue par sa capacité à faire ressortir le ballon depuis l'arrière et à construire le jeu, ainsi que par la justesse de ses décisions et sa maturité dans la gestion des différentes situations, en plus de sa grande faculté à lire et à anticiper les déplacements des adversaires.

À cela s'ajoute sa supériorité dans le jeu aérien, puisqu'il mesure 1,96 mètre, et il continue de développer son sens du but, ce qui en fait une arme offensive supplémentaire pour son équipe.

Au cours de la saison en cours, il a inscrit 3 buts et délivré deux passes décisives avec Côme, et il a ajouté deux autres buts sous le maillot de l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans lors de la dernière trêve internationale.

Quant à son modèle sur les terrains, il s'agit de Sergio Ramos. Et Jacobo semble être sur la bonne voie pour se rapprocher du parcours de son idole.