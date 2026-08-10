Le spectaculaire retour à Leverkusen en danger ? L’Inter Milan pourrait s’en mêler

Comme le rapporte l’expert italien du mercato Gianluca Di Marzio, l’Inter Milan pousse elle aussi avec insistance pour recruter l’ailier français de 27 ans. Selon ces informations, l’Inter prépare actuellement une deuxième offre à l’intention de l’employeur actuel de Diaby, Al-Ittihad. La première, de 20 millions d’euros plus le milieu de terrain Kristjan Asllani, aurait été refusée. Le club saoudien réclamerait un peu moins de 30 millions d’euros pour Diaby. Les Nerazzurri avaient déjà tenté en vain de recruter Diaby cet hiver.

Dernièrement, beaucoup d’indices pointaient vers un retour à Leverkusen, où Diaby a connu entre 2019 et 2023 la meilleure période de sa carrière jusqu’à présent. Même après son départ, le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, aurait gardé le contact avec Diaby. Bild et Kicker ont rapporté la semaine dernière que les négociations pour un retour dans son ancien club étaient très avancées. Mais aucun accord n’existe encore.

L’Inter va-t-elle maintenant torpiller le plan de retour ? Chez le champion d’Italie en titre, Diaby aurait de bonnes chances de remporter des titres et jouerait en plus la Ligue des champions, tandis qu’à Leverkusen, seule la Ligue Europa lui tend les bras.

Moussa Diaby accepterait vraisemblablement une baisse de salaire

En 172 matches officiels avec Leverkusen, Diaby avait alors compilé 49 buts et 47 passes décisives, avant de rejoindre Aston Villa en 2023 pour 55 millions d’euros. Après une seule année marquée par 54 matches officiels et 21 implications sur des buts, il a poursuivi sa route vers l’Arabie saoudite en 2024 pour 60 millions d’euros.

Diaby est encore sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en 2029 et percevrait, selon les informations disponibles, environ douze millions d’euros nets par an. Il viserait toutefois un retour en Europe et serait prêt pour cela à accepter une nette baisse de salaire, avec un futur salaire annuel de six millions d’euros brut évoqué.