Le sosie de Bellingham : le Real Madrid retrouve son joyau après 18 mois d'absence

Le Real Madrid a retrouvé l'un de ses joyaux, après une absence des terrains de 18 mois en raison d'une blessure.

Le journal "Marca" indique que l'académie des jeunes du Real Madrid (La Fábrica) vit des journées riches en émotions, sans avoir besoin de remporter des titres ni de disputer des matches.

Hugo de Llanos, l'un des joyaux de l'académie des jeunes du Real Madrid, a été le héros d'un moment véritablement particulier aujourd'hui à Valdebebas, où le joueur du Castilla, âgé de 21 ans, a retrouvé les terrains après une absence de 18 mois.

Et il l'a fait lors du match amical disputé par l'équipe réserve face au Leganés B.

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De Llanos, qui s'entraînait avec le groupe sous la direction de López de Lerma ces dernières semaines, a franchi une nouvelle étape dans son long parcours de rétablissement et a pris plaisir à jouer un match, même amical, après un an et demi.

La prochaine étape sera d'intégrer la feuille de match du Castilla, une perspective qui pourrait se dessiner peu de temps après son retour.

De Llanos s'est blessé dans les dernières étapes de la saison 2024-2025.

Raúl avait fait appel à lui au sein du Castilla pour compenser certaines absences, et il a joué un rôle central avec l'équipe réserve lors de la première moitié de la saison (16 matches et deux buts), à tel point que son excellent niveau lui a valu pour la première fois une convocation dans le groupe de l'équipe première, face à Liverpool en Ligue des champions, à Anfield, en novembre 2024.

Il a disputé son dernier match le 20 avril contre le Rayo Majadahonda, achevant la saison avec un bilan de 10 buts et deux passes décisives en 39 matches avec le Castilla, le Real Madrid et l'équipe de jeunes (Youth League).

La blessure s'est aggravée au point qu'il a manqué l'intégralité de la saison précédente, et il semble désormais qu'il pourra bientôt refermer cette parenthèse d'un an et demi sans jouer.

Avant sa blessure, De Llanos avait affiché toutes ses qualités de joueur complet dans la surface de réparation et mis en avant une remarquable efficacité devant le but. Les entraîneurs de l'académie des jeunes du Real Madrid (La Fábrica) l'ont comparé à Bellingham, une comparaison que le joueur lui-même a confirmée en célébrant ses buts à la manière de la star anglaise.