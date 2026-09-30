Le sélectionneur Xavi Hernández a déclaré mercredi qu’il avait commis une erreur en ne convoquant pas Guus Til dans un premier temps avec l’équipe des Pays-Bas. Le joueur du PSV a été appelé après le forfait sur blessure de Justin Kluivert et a déjà fait une énorme impression sur Xavi, tout comme Mexx Meerdink. Jeudi, les deux joueurs semblent se diriger vers une place de titulaire contre la Grèce (20 h 45).

Til est entré en jeu à sept minutes de la fin contre l’Allemagne (1-1), mais a déjà eu droit à près de 25 minutes contre la Serbie. À peine deux minutes après son entrée à Belgrade, le natif de Zambie s’est montré très précieux avec sa passe décisive sur le but de Meerdink, qui avait également trouvé le chemin des filets avant la pause (1-2).

« Il joue tellement bien », a commencé Xavi auprès de la NOS au sujet de Til. « Il mérite de jouer. Je lui ai dit que je m’étais trompé à son sujet. Je dois être honnête là-dessus. Il ne figurait pas sur la liste, mais il s’entraîne tellement bien. C’est un grand professionnel. »

Comme Til, Meerdink ne figurait pas non plus initialement dans la sélection de Xavi, qui a appelé l’attaquant de l’AZ après le forfait de la star de l’AS Roma Donyell Malen. « Je suis très content de lui. Il est très humble, travaille dur et court beaucoup pour l’équipe. Ce n’est pas un hasard s’il marque des buts. »

« Il est très heureux et moi aussi je suis très heureux de lui », poursuit Xavi, qui peut imaginer que Meerdink se trouve dans des « montagnes russes d’émotions ». « Mais tout va bien pour lui, il est très humble. Il travaille dur, donc je pense qu’il est prêt à jouer comme les autres. »

Enfin, Xavi a également évoqué le match de jeudi soir. « Le sentiment, c’est que nous devons un peu mieux jouer. Nous l’avons mieux compris lors des secondes périodes des matches disputés jusqu’à présent. Nous espérons désormais maintenir ce niveau dès le début. Voyons si nous en sommes capables », a déclaré Xavi.

Les Pays-Bas occupent actuellement la deuxième place de leur groupe de Ligue des nations. Alors que les Pays-Bas, en plus de leur victoire contre la Serbie, ont fait match nul contre l’Allemagne, la Grèce a obtenu un joli succès 0-1 à Augsbourg. Trois jours plus tôt, elle s’était aussi imposée face à la Serbie, grâce à un but inscrit à la 95e minute par l’ancien attaquant du FC Utrecht Tasos Douvikas (1-2).



