Le sélectionneur serbe Veljko Paunovic était très frustré après le match contre les Pays-Bas (2-1). Paunovic a été interviewé juste après la rencontre par le média serbe Mozzartsport et a estimé que les Pays-Bas avaient reçu un « coup de pouce ».

Le sélectionneur a estimé que son équipe, qui traverse une période décevante, méritait davantage qu’une défaite. « Les garçons ont été fantastiques. Nous sommes revenus très vite après le but encaissé. »

Il a surtout mis en avant les excellentes performances du buteur Mihajlo Cvetkovic et de Stefan Gudelj. « Grâce à cela, nous avons pu nous adapter aux autres joueurs qui ont déjà beaucoup d’expérience et l’équipe a aussi très bien fonctionné. »

Malgré le bon niveau de jeu affiché, il n’a toutefois pas été satisfait d’un point en particulier. « Nous avons livré un bon match contre une grande équipe qui a été un peu aidée aujourd’hui. Je ne suis absolument pas satisfait de l’arbitrage. »

Donatas Rumsas et son équipe dirigeaient cette rencontre de Ligue des nations. « Une sélection nationale comme les Pays-Bas n’a pas besoin d’aide, je pense. Il ne doit pas y avoir de deux poids, deux mesures. Les critères ne doivent pas être interprétés différemment sur les fautes et ce genre de choses. »

« Mais surtout contre une sélection nationale comme celle-ci, avec les Pays-Bas comme adversaire, un stade plein face à nous et l’arbitrage, nous avons montré que nous avons une mentalité forte et solide et que nous pouvons rivaliser avec les Pays-Bas », a conclu Paunovic sur un ton combatif.

Plus tôt dans la soirée, le sélectionneur serbe semblait déjà furieux après une décision arbitrale. Le technicien a retiré sa veste et l’a jetée au sol, à la Hans Kraay junior.