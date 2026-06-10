Selon Fabio Cannavaro, les rumeurs ayant circulé dans les médias après le match Pays-Bas - Ouzbékistan sont totalement infondées. Le sélectionneur de l’équipe adverse des Oranje affirme dans un long message publié sur Instagram que les contrôles de sécurité à New York se sont au contraire très bien déroulés.

Des images diffusées par la chaîne ESPN Amérique centrale montraient la délégation ouzbèke, visiblement surprise, descendant du car de l'équipe et subissant immédiatement une fouille approfondie. Tous les sacs ont dû être posés au sol et inspectés minutieusement ; des détecteurs de métaux ont été utilisés et des chiens renifleurs ont été déployés.

« On m’a expliqué que c’était la procédure, mais, au final, ces contrôles de sécurité ne visaient que notre délégation », a-t-il souri en commentant ces mesures qu’il juge excessives. L’entraîneur italien et son groupe ont été surpris par la rigueur de ces vérifications.

Deux jours plus tard, le technicien italien est revenu en détail sur cet épisode : « J’ai vu en Une des journaux des photos de ces fouilles, avec des titres trompeurs. Je tiens donc à rétablir les faits. »

Le champion du monde 2006 rappelle qu’il s’agissait d’un contrôle de routine : « Les gens oublient un détail : quand les sélections se rendent à la Coupe du monde, elles ne passent pas par les terminaux comme les voyageurs ordinaires ; elles sont directement conduites sur le tarmac dans des bus réservés aux équipes. »

« Les contrôles subis par les voyageurs dans le terminal, nous les avons effectués directement sur le tarmac. C’est exactement la même procédure standard. Il n’y a donc aucun scandale, aucun traitement indigne ou irrespectueux », a-t-il expliqué avant de conclure en rappelant le contrôle réalisé avant la rencontre amicale face aux Oranje.

« Avant la rencontre amicale face aux Pays-Bas, nous avons subi un nouveau contrôle au stade, cette fois prévu au programme. En règle générale, les équipes sont inspectées soit à l’hôtel juste avant le départ, comme ce fut le cas pour les Néerlandais, soit directement sur le site de la rencontre, comme pour nous. Dans l’ensemble, le dispositif s’est déroulé sans incident », conclut le sélectionneur ouzbek.