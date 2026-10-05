L'empreinte identitaire de l'académie de La Masia commence à transparaître dans le style de jeu de la sélection néerlandaise, dirigée par l'entraîneur espagnol Xavi Hernández.

Le journal Marca a indiqué que les joueurs des Pays-Bas ont attiré tous les regards lors de la rencontre face à la Serbie en Ligue des nations, après avoir enchaîné 30 passes sans perdre la possession pendant une minute et demie durant la seconde période, avant que Joshua Zirkzee ne marque le but de la victoire.

Les Pays-Bas ont conclu la trêve internationale en tête de leur deuxième groupe en Ligue des nations, avec un total de 8 points.

Le journal Sport, dans l'un de ses articles, a expliqué que Xavi a choisi de s'appuyer sur une équipe plus dynamique, qui impose son style avec le ballon et ouvre la porte à l'intégration de jeunes joueurs, avec Mex Meerdink comme l'un des noms les plus en vue durant la trêve internationale.

Sa capacité à procéder à des ajustements en cours de match et à endosser les responsabilités lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu a également reçu des éloges positifs au sein de la presse néerlandaise.

Il reste encore une marge de progression, notamment pour atteindre une plus grande régularité dans les performances et renforcer la solidité défensive, mais le bilan général aux Pays-Bas apparaît positif.

Xavi a obtenu les résultats escomptés, a donné leur chance à de nouveaux visages et, surtout, il a commencé à laisser sa propre empreinte avec la sélection orange.

Après ce premier test, l'entraîneur espagnol sort de la trêve internationale avec un capital de confiance renouvelé et le sentiment que son projet avec la sélection des Pays-Bas est bien parti.



