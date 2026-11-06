Le scénario Olmo rapproche le Barça d'un renfort défensif

Le défenseur français Castello Lukeba a décidé de passer à l'action afin de forcer son club, Leipzig, à l'autoriser à quitter la formation allemande.

Castello Lukeba figure parmi les cibles que le FC Barcelone cherche à recruter pour renforcer sa ligne défensive.

Le journal Sport, citant la chaîne Sky Allemagne, a indiqué que Lukeba a changé d'agence de représentation dans le but de faciliter son transfert l'été prochain.

Selon les informations rapportées par Sky Allemagne, le joueur était très mécontent de ses anciens agents, qui avaient échoué à lui trouver une nouvelle destination lors du dernier mercato estival.

Lukeba a décidé de placer son avenir entre les mains de l'agence Excellence Sport Nation, qui représente également Jules Koundé, afin de gérer ses prochaines démarches.

La priorité du défenseur français est de jouer en Espagne plutôt que de rejoindre la Premier League, bien qu'il dispose de quelques offres anglaises. Le FC Barcelone figure parmi ses destinations préférées.

L'international français accepte de poursuivre avec Leipzig jusqu'à la fin de la saison, moment où la clause libératoire de son contrat passera de 80 à 65 millions d'euros.

Le joueur et le club allemand s'accordent sur le fait que l'été prochain pourrait être le moment idéal pour mettre fin à son aventure en Bundesliga. Leipzig est par ailleurs ouvert à la négociation concernant sa vente, afin de s'assurer un retour financier important.

Le FC Barcelone est entré en scène, et l'opération a déjà commencé à bouger : le nouvel agent de Lukeba a rencontré le directeur sportif du Barça, Deco, à la fin du mois dernier, pour discuter de la situation du défenseur central et sonder les chances de mener à bien son transfert.

Ces contacts ont permis de poser les premiers chiffres sur la table des négociations et d'explorer les conditions d'éventuelles tractations.

Bien que la clause libératoire s'élèvera à 65 millions d'euros, Leipzig pourrait accepter un montant légèrement inférieur, tout en offrant des facilités de paiement au Barça, une formule semblable à celle utilisée lors du transfert de Dani Olmo, lorsque le club allemand avait également fait preuve de flexibilité pour conclure l'affaire.

Lukeba ne verrait pas d'inconvénient à jouer un rôle personnel dans la facilitation de son transfert au FC Barcelone. Son envie de jouer en Espagne pourrait devenir un facteur décisif si le club catalan décidait d'avancer définitivement dans ses efforts pour le recruter.

Les caractéristiques techniques du joueur correspondent par ailleurs parfaitement au recrutement stratégique que recherche le FC Barcelone pour renforcer son poste de défenseur central.

Le défenseur central, âgé de 23 ans et lié à son club par un contrat jusqu'en 2029, estime que le moment est venu de franchir une nouvelle étape dans sa carrière footballistique.

Le changement d'agent représente le premier mouvement d'un dossier dont le rythme pourrait s'accélérer au cours des prochains mois.