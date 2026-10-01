Le salaire de Xavi est dévoilé : voici ce que gagne le sélectionneur des Pays-Bas

Le quotidien allemand BILD a révélé jeudi soir ce que gagnent tous les sélectionneurs nationaux, et le salaire de Xavi Hernández se retrouve donc lui aussi dévoilé au grand jour.

Le sélectionneur le mieux payé au monde est Carlo Ancelotti. Il touche dix millions d’euros par an auprès de la fédération brésilienne.

Soit trois millions d’euros de plus par an que le numéro deux de la liste : Jürgen Klopp. L’ancien manager de Liverpool perçoit sept millions d’euros par an auprès de la fédération allemande.

À la troisième place figure Mauricio Pochettino. Il touche 6,8 millions d’euros avec les États-Unis. Il est suivi par Thomas Tuchel, qui gagne six millions d’euros avec l’Angleterre.

À la cinquième place se trouve Luis de la Fuente. Le sélectionneur des champions d’Europe et du monde voit cinq millions d’euros être versés sur son compte chaque année.

À la sixième place, on retrouve Jorge Jesus du Portugal avec un salaire annuel de quatre millions d’euros. Derrière lui vient Zinedine Zidane, qui gagne 3,6 millions d’euros avec la France.

Puis vient Xavi. Le sélectionneur des Pays-Bas reçoit chaque année trois millions d’euros de la KNVB, ce qui le place au huitième rang de la liste. Les neuvième et dixième places sont occupées respectivement par Lionel Scaloni, de l’Argentine, et Ralf Rangnick, de l’Autriche.