« Le rêve s'effondre ? » : Flick porte un coup douloureux à Ounahi et Hamza dans un silence suspect

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a affirmé que la direction sportive du club catalan travaille sérieusement au recrutement d'un avant-centre de métier durant le mercato estival actuel, précisant que la décision finale dépend également de l'avenir de l'attaquant espagnol Ferran Torres, tout en assurant que l'équipe dispose de plusieurs options si le transfert n'était pas bouclé avant la fermeture du marché.

Lors d'une conférence de presse tenue par le technicien allemand au centre anglais de St. George's Park, à l'issue d'une « expérience formidable » qu'il a décrite comme « l'un des meilleurs stages d'entraînement » qu'il ait jamais dirigés, couronnée par un match amical entre les joueurs du Barça, Flick a dévoilé les détails du plan du club sur le marché des transferts ainsi que la situation technique de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Nous devons faire quelque chose

Interrogé sur l'objectif principal de la direction sportive, menée par Deco, cet été, à savoir le recrutement d'un avant-centre de métier, Flick a clairement reconnu : « Nous savons que nous devons faire quelque chose. Nous devons attendre, j'ai une confiance totale en Deco, et nous savons que nous devons faire quelque chose. »

Et d'ajouter : « Cela dépend aussi de Ferran. Nous verrons ce qui se passera », expliquant qu'outre le fait que le club ne souhaite pas manquer l'occasion de recruter un nouvel attaquant, il y a « la situation de Ferran Torres » qui doit d'abord être réglée avant toute décision finale.

Plusieurs options

À propos de la possibilité de jouer avec un faux numéro neuf en cas de non-recrutement d'un avant-centre de métier, Flick a déclaré : « Cela dépendra de l'effectif disponible. Lamine Yamal a joué à ce poste lors d'un ou deux matches avec nous, et je pense que c'est un joueur formidable, un joueur de classe mondiale, donc il peut lui aussi s'adapter à cette situation. »

Il a ajouté : « Gordon et Ademi peuvent jouer sur les ailes ainsi qu'en avant-centre de métier. Donc, en réalité, nous avons beaucoup d'options », signifiant clairement que l'équipe ne manquera pas de solutions offensives même sans le recrutement d'un nouvel attaquant.

Pas besoin de renforcer le milieu de terrain

Toutefois, le technicien allemand n'a pas semblé très enthousiaste à l'idée de recruter un nouveau milieu de terrain après la blessure du Néerlandais Frenkie de Jong, déclarant : « Nous pensons toujours à améliorer notre équipe, à ce qui est le mieux pour eux. Mais pour l'instant, je pense que nous avons un nombre suffisant de milieux de terrain. C'est la situation, et nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines. »

Ces déclarations pourraient constituer un coup dur pour les ambitions du milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi, que de nombreux rapports de presse ont associé ces dernières semaines à un transfert vers le club catalan, les propos de Flick indiquant clairement que la direction technique n'a pas l'intention de recruter un milieu de terrain supplémentaire à l'heure actuelle.

Un joueur talentueux et rapide

Concernant Bocú, la dernière recrue du Barça cet été, Flick a affirmé qu'il « s'est entraîné avec nous seulement un peu » et qu'il « est arrivé récemment », mais qu'« on peut déjà voir que c'est un joueur talentueux et rapide », soulignant que « le plan est qu'il s'entraîne avec nous » pleinement dans les jours à venir.

Un éloge particulier pour les talents de La Masia

L'entraîneur du Barça a mis en lumière, parmi tous les jeunes joueurs qui s'entraînent sous sa direction lors de la préparation de la saison, Ibrahima Toncara, Xavi Espart et Aurin Guerin, déclarant : « Quand je compare cela à la première année, lorsque je suis arrivé ici en 2024, je pense que nous avons cette saison une plus grande qualité. Une plus grande qualité chez les joueurs, une plus grande qualité chez les jeunes joueurs, et chez les joueurs de La Masia. »

Il a ajouté : « Ibrahima est un grand talent. Aurin aussi. Xavi Espart a très bien joué au poste d'arrière droit. Il a disputé un match formidable contre Birmingham. Mais on peut aussi voir aux entraînements qu'il est à un très haut niveau. »

Au sujet de Héctor Fort, Flick a déclaré : « Héctor est également un joueur talentueux. Il est très rapide, et sa technique est elle aussi de haut niveau. Je pense que la saison dernière avec Elche lui a été très bénéfique. Il sait aussi parfaitement ce que signifie jouer pour le Barça. »

Le silence de Flick sur l'avenir de Hamza Abdelkarim soulève des interrogations

Fait notable, le technicien allemand n'a pas évoqué dans ses propos le talent égyptien Hamza Abdelkarim, et n'a pas précisé si le joueur resterait dans les rangs de l'équipe première ou retournerait dans l'équipe réserve la saison prochaine, surtout après l'avoir écarté aujourd'hui du match amical qu'il a disputé entre les joueurs du Barça, ne lui accordant pas une seule minute de jeu, ce qui soulève de grandes interrogations quant à l'avenir du joueur égyptien au sein du club catalan et à sa place dans les plans de l'entraîneur pour la nouvelle saison.

Balde est prêt

Quant à Alejandro Balde, qui n'a pas pu participer au match d'entraînement de lundi, Flick a assuré qu'il « va bien et se rétablit correctement », prévoyant sa participation au prochain tournoi triangulaire de l'Udinese.

Les champions ne s'arrêtent jamais

Flick a conclu ses propos en affirmant qu'il ne craint pas que les champions du monde avec la sélection espagnole se relâchent après leur victoire à la Coupe du monde 2026, déclarant : « Je pense que les champions ne s'arrêtent jamais. Ils savent comment remporter les titres. Ce titre doit leur donner encore plus de confiance. Et c'est ce que nous voulons également réaliser cette saison. »