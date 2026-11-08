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Abobakr El Mokadem
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« Le rêve est reporté » : Fermín López empêche Simeone de réaliser un exploit inédit aux dépens du Barça

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
D. Simeone
Espagne
Argentine

Une triste soirée pour l'Argentin

Le Barça a privé l'Argentin Diego Simeone de s'emparer en solitaire d'un record historique inédit en Liga.

Le Barça s'est imposé face à l'Atlético Madrid sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui les a réunis ce soir au stade Metropolitano, dans le cadre de la Liga.

Simeone espérait décrocher la victoire pour s'emparer seul de la tête du classement des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire de la Liga.

Lors de la précédente journée, après la victoire 2-0 contre Levante, Diego Simeone, le directeur technique de l'Atlético Madrid, avait atteint sa 344e victoire sur un total de 565 matches dirigés par l'entraîneur avec les Rojiblancos en Liga.

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Simeone a concédé le nul avec l'Atlético Madrid lors de 123 rencontres, tandis que l'entraîneur a subi 98 défaites au cours des matches de Liga.

Simeone a égalé le record de Luis Aragonés, à savoir 344 victoires, mais en 756 rencontres, devenant ainsi l'entraîneur comptant le plus grand nombre de victoires de l'histoire de la compétition.

Simeone attendait une victoire ce soir face au Barça pour porter son total à 345 victoires et s'installer seul sur le trône du plus grand vainqueur de l'histoire de la Liga, mais le Barça a repoussé ce rêve.

 

Il convient de rappeler qu'Aragonés a dirigé de nombreux clubs en Liga, notamment le Barça, l'Atlético Madrid (à plusieurs reprises) et le Real Betis.

 

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