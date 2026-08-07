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Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Le rêve du Barça est-il terminé ? Cancelo de retour à Al-Hilal après un mois d'absence

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Le crack portugais va-t-il rester au Zamalek ?

Le Portugais João Cancelo, latéral d'Al-Hilal, a fait son retour au club saoudien, après une absence qui a duré près d'un mois entier.

Al-Hilal a publié, ce vendredi, des photos de l'arrivée de certains de ses joueurs au nouveau centre d'entraînement, le « Al-Majediyah Sports Center », lors du premier entraînement dans la capitale saoudienne, Riyad, après le retour du stage à l'étranger en Autriche.

Les photos ont montré la présence du latéral portugais João Cancelo pour la première fois, après son absence au stage à l'étranger disputé par Al-Hilal en Autriche au cours de la période écoulée.

Certains rapports avaient indiqué à l'époque que le latéral portugais s'était absenté du stage sans autorisation, en raison de son désir de rejoindre le Barça, mais cela a été démenti par la suite, puisqu'il a été confirmé que cette absence s'était faite en concertation entre les deux parties.

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Le retour de Cancelo aux entraînements d'Al-Hilal est survenu au moment où certains rapports de presse évoquaient le succès du Barça à convaincre Al-Hilal d'obtenir ses services de manière définitive, contre environ 10 millions d'euros.

Âgé de 32 ans, il avait joué avec le Barça, durant la seconde moitié de la saison dernière, sous forme de prêt en provenance d'Al-Hilal, réussissant à convaincre l'entraîneur allemand Hansi Flick de ses qualités, ce qui le rapproche d'une prolongation pour une période supplémentaire.

Cancelo a rejoint Al-Hilal à l'été 2024, en provenance de Manchester City, pour afficher un niveau solide lors de sa première saison, mais il a été écarté de la liste locale lors de la deuxième saison, entamant ainsi son parcours vers un départ du club saoudien.

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