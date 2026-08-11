Le rêve d'un retour de la MSN se profile à l'horizon : une fuite retentissante sur l'avenir de Neymar

Il semble que le retour du trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez, afin de rejouer ensemble, ne soit plus une chose impossible.

Le journal « The Sun » a affirmé que David Beckham pourrait réussir à réaliser une réunion historique dans le monde du football en faisant venir Neymar à l'Inter Miami et en ressuscitant le légendaire trio offensif MSN.

L'ancien milieu de terrain brésilien Felipe Melo a déclaré qu'il avait reçu des informations selon lesquelles Neymar rejoindra l'Inter Miami lorsque son contrat avec Santos prendra fin en décembre prochain.

Melo a déclaré lors d'une intervention sur YouTube : « J'ai parlé avec un ami à moi qui m'a annoncé des nouvelles à propos de Santos auparavant. Il m'a dit que Neymar allait jouer à Miami. Neymar commencera à jouer à l'Inter Miami à partir de janvier prochain. »

Et de poursuivre : « Si cela se produit, je serai le premier à annoncer la nouvelle ici. Attendons et voyons ce qui va se passer. »

L'avenir de Neymar est devenu l'un des plus grands sujets de discussion dans le monde du football, son contrat avec Santos devant prendre fin le 31 décembre 2026.

Le nom du joueur âgé de 34 ans a été associé à un transfert vers le club turc de Galatasaray, mais les déclarations de Melo ont suscité de nouvelles spéculations selon lesquelles l'Inter Miami pourrait être sa prochaine destination.

Et si Beckham parvient à réaliser cela, cela permettrait de réunir de nouveau la célèbre ligne d'attaque MSN qui a terrorisé l'Europe avec le Barça.

Messi, Neymar et Suarez ont formé l'une des lignes d'attaque les plus redoutables que le football ait jamais connues entre 2014 et 2017, alliant la technique, la vitesse et une finition remarquable.

Ils ont soulevé ensemble neuf titres au Barça, dont la Ligue des champions, deux titres en Liga et la Coupe du monde des clubs.

Leur première saison ensemble a débouché sur un triplé historique sous la direction de Luis Enrique, le trio ayant inscrit 122 buts impressionnants toutes compétitions confondues.

Messi a mené l'équipe avec 58 buts, Neymar a ajouté 39 buts et Suarez a contribué à hauteur de 25 buts, le Barça balayant ses adversaires avec l'une des lignes d'attaque les plus effrayantes de l'histoire du football.

Aujourd'hui, l'Inter Miami, propriété de Beckham, pourrait offrir la scène d'un dernier chapitre.

L'arrivée de Neymar ne créerait pas seulement des retrouvailles palpitantes sur le terrain, mais représenterait aussi un formidable coup de pouce commercial pour la Major League Soccer et l'Inter Miami.

Mais la question la plus importante est de savoir si Neymar est toujours capable de livrer une performance au plus haut niveau.

La carrière du joueur brésilien a été affectée ces dernières années par les blessures, ce qui a limité la constance de son niveau, même si son talent et sa notoriété demeurent sans le moindre doute.

Il n'existe actuellement aucun accord entre Neymar et l'Inter Miami, et l'attaquant doit encore prendre des décisions concernant les dernières années de sa carrière footballistique.

Mais avec Messi et Suarez déjà réunis, et la possibilité que Neymar soit disponible en tant qu'agent libre, le rêve de revoir la MSN de nouveau ensemble n'est plus impossible.

Pour Beckham, cette signature pourrait constituer une annonce forte.