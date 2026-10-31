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FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Le représentant de l'Espagne : j'ai préféré Mbappé à Yamal pour le Ballon d'Or, voici pourquoi

Kylian Mbappé
L. Yamal
H. Kane
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Kane absent lors des deux premiers rangs

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José Félix Díaz, le célèbre journaliste du quotidien espagnol « As » et voix de l'Espagne pour le Ballon d'Or, a dévoilé ses choix dans la course au Ballon d'Or 2026.

L'attaquant anglais Harry Kane a décroché le trophée, tandis que Kylian Mbappé a terminé à la deuxième place et Lamine Yamal troisième.

José Félix Díaz a déclaré, dans des propos tenus sur la chaîne « As » du réseau « YouTube » : « Pendant un moment, je me suis demandé ce qu'il en aurait été si Harry Kane jouait encore à Tottenham. Je l'aurais peut-être choisi, je ne sais pas... J'estime qu'il y a une grande différence en championnat d'Allemagne. »

Il a ajouté : « Le championnat d'Allemagne, ce n'est pas comme la Liga ou la Premier League, n'est-ce pas ? On considère peut-être les choses sous cet angle... Kane a joué de longues années en Premier League anglaise avec Tottenham, au sein d'une équipe qui ne fait pas partie des grands clubs. Et il n'a pas réussi à mener Tottenham vers le moindre titre ; tout ce qu'il a accompli, c'est de le conduire en finale. »

Il a poursuivi : « Je pense que Harry Kane méritait d'être sur le podium, mais pour moi, il a entamé son parcours en Coupe du monde de très belle manière, puis Jude Bellingham a commencé à lui disputer la vedette, n'est-ce pas ? »

On a demandé à Díaz : « Certains pourraient dire : vas-tu accorder le Ballon d'Or à Kane et écarter Bellingham de tes calculs ? » Il a répondu : « Je pense qu'il y a de nombreux facteurs qui entrent dans ce choix, et aucun d'entre eux ne peut être décisif à lui seul. »

Il a continué : « Du début de la saison jusqu'à la fin de la Coupe du monde, je penchais pour le choix de Kylian Mbappé. Il a été meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de la Ligue des champions, meilleur buteur de la Coupe du monde et meilleur buteur du tournoi. Il a également conduit l'équipe de France en demi-finale, avant d'affronter l'équipe d'Espagne. »

Il a enchaîné : « Je pense que, malgré les hauts et les bas qu'il a traversés, c'est le joueur qui a le mieux maintenu son niveau élevé et constant tout au long de la saison. »

Il a ajouté : « Le Real Madrid n'a pas soutenu Mbappé, il ne s'est pas tenu à ses côtés. Bon, comme je te l'ai dit, cette décision comporte une part de subjectivité, comme c'est le cas pour presque tout. Il n'existe pas de chiffres ou de critères clairs sur lesquels s'appuyer de manière catégorique, et je pense que le fait qu'il soit meilleur buteur de la Coupe du monde constitue également un facteur qui mérite d'être pris en compte. »

Il a poursuivi : « Je pense que la Coupe du monde n'a pas été le meilleur moment de Lamine Yamal ; il n'est pas arrivé dans la dernière phase de la saison au sommet de sa forme. »

On a demandé à Díaz : « Au vu du niveau actuel de Lamine, à qui aurais-tu accordé le Ballon d'Or pour cette saison ? » Il a répondu : « Il ne fait aucun doute que mon choix se porterait sur Lamine Yamal, mais ici nous analysons ce que les joueurs ont offert durant la saison passée, et pour moi, personnellement, Mbappé a été meilleur que Lamine. »

Il a ajouté : « Tu me diras, et les gens me diront aussi, que le Barça a remporté des titres et que Lamine a été sacré en Coupe du monde et en championnat. Je suis d'accord avec cela, mais je ne pense pas que Lamine ait été plus déterminant en Coupe du monde que d'autres joueurs espagnols. »

Il a conclu : « Je pense que l'équipe d'Espagne a gagné grâce au travail collectif, et sa victoire n'a pas été due à Lamine seul. En revanche, aujourd'hui, le Barça montre que 70 % de sa force repose sur Lamine, parce qu'il part et détruit tout sur son passage, et balaie tous ceux qui se dressent devant lui. »

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