Selon un article du journal Sport, la manière controversée dont les hauts dirigeants du club bavarois ont géré les problèmes de santé de Jamal Musiala a suscité un vif mécontentement dans le vestiaire. Cette gestion menace d'entraîner des répercussions majeures, à commencer par une influence sur l'avenir du Français Michael Olise.
D'après les révélations faites ce vendredi dans Bild par le célèbre journaliste Christian Falk, l'international français suit avec une grande attention la façon dont les dirigeants du club traitent Jamal Musiala.
Musiala et Olise sont liés par une amitié étroite qui dépasse largement les terrains de football.
Selon les informations obtenues par Falk au sein du vestiaire du Bayern Munich, Olise prend en compte ce qui s'est passé dans sa réflexion sur son avenir professionnel.
Les déclarations d'Uli Hoeness, de Jan-Christian Dreesen et, surtout, de Karl-Heinz Rummenigge sur la situation contractuelle de Jamal Musiala ont provoqué un malaise manifeste au sein du club.
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Par ailleurs, l'éventualité d'une révision des conditions financières du contrat du joueur allemand a ouvert un débat inconfortable dans les couloirs du club bavarois.
La prise de parole publique de Joshua Kimmich, après la défaite européenne 1-2 face à Lille, n'avait rien d'anodin.
L'international allemand est monté au créneau pour défendre Jamal Musiala, en remettant en cause l'attitude des dirigeants du club. Mais son message s'adressait aussi à une autre personne : Michael Olise.
Kimmich mesure l'importance de l'ailier français pour les ambitions sportives du Bayern Munich. Le joueur de 31 ans souhaite remporter à nouveau la Ligue des champions et estime que conserver les meilleurs joueurs de l'effectif est indispensable pour atteindre cet objectif.
Âgé de 24 ans et lié au club bavarois jusqu'en 2029, Olise n'a pour l'instant donné aucun signe public d'une volonté de quitter Munich, alors que le Real Madrid s'intéresse de plus en plus à lui.
De son côté, le Bayern Munich compte prolonger le contrat du joueur français, même s'il n'a pas encore entamé de négociations officielles à ce sujet.
Le club bavarois a toujours mis en avant son caractère familial, qu'il considère comme l'un des principaux atouts pour attirer et retenir les stars du football mondial. Mais la polémique autour de Musiala menace d'écorner cette image.
Au-delà des chiffres que le Bayern Munich pourrait proposer à Olise dans un éventuel futur contrat, le joueur dispose désormais d'un précédent très récent qui mérite réflexion : la manière dont le club se comporte lorsque l'une de ses plus grandes stars traverse une période particulièrement délicate.
Le Bayern Munich avait trouvé en Musiala et Olise deux joueurs d'exception autour desquels bâtir le projet du club pour la prochaine décennie. Mais la gestion de la crise du premier pourrait finir par peser sur l'avenir du second au sein de l'équipe.