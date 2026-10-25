Le club turc du Trabzonspor a réalisé un bond important au classement des clubs européens, après avoir enchaîné deux victoires consécutives en Ligue Europa Conférence.

Selon la dernière mise à jour du site de l'Union européenne de football, le club turc est passé de la 166e place en début de saison à la 141e, portant son total à 12 500 points.

Le Trabzonspor a profité de l'éclat de sa star égyptienne Mohamed Salah, qui l'a mené à la victoire face aux Finlandais du KuPS puis aux Écossais du Hearts, permettant au club turc de gagner 25 places d'un coup au classement de l'UEFA, selon le site turc 61saat.

Fenerbahçe en tête

De manière générale, le Bayern Munich occupe la tête du classement des clubs européens, suivi d'Arsenal à la deuxième place, puis du Real Madrid troisième. Le Paris Saint-Germain occupe la quatrième place, l'Inter Milan la cinquième, Liverpool la sixième, Manchester City la septième, tandis que le Barça arrive à la huitième place.

Le Fenerbahçe domine le classement des clubs turcs au niveau européen, après avoir totalisé 60 750 points qui le placent au 27e rang mondial. Galatasaray occupe la 46e place, tandis que Başakşehir arrive à la 98e place et Beşiktaş à la 119e.