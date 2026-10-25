Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Le Real surpasse le Barça : énorme bond européen pour Trabzonspor

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
M. Salah
Rizespor vs Trabzonspor
Rizespor
Trabzonspor
Super Lig
Espagne
Égypte
Turquie

L'influence de Salah se poursuit

Le club turc du Trabzonspor a réalisé un bond important au classement des clubs européens, après avoir enchaîné deux victoires consécutives en Ligue Europa Conférence.

Selon la dernière mise à jour du site de l'Union européenne de football, le club turc est passé de la 166e place en début de saison à la 141e, portant son total à 12 500 points.

Le Trabzonspor a profité de l'éclat de sa star égyptienne Mohamed Salah, qui l'a mené à la victoire face aux Finlandais du KuPS puis aux Écossais du Hearts, permettant au club turc de gagner 25 places d'un coup au classement de l'UEFA, selon le site turc 61saat.

Fenerbahçe en tête

De manière générale, le Bayern Munich occupe la tête du classement des clubs européens, suivi d'Arsenal à la deuxième place, puis du Real Madrid troisième. Le Paris Saint-Germain occupe la quatrième place, l'Inter Milan la cinquième, Liverpool la sixième, Manchester City la septième, tandis que le Barça arrive à la huitième place.

Le Fenerbahçe domine le classement des clubs turcs au niveau européen, après avoir totalisé 60 750 points qui le placent au 27e rang mondial. Galatasaray occupe la 46e place, tandis que Başakşehir arrive à la 98e place et Beşiktaş à la 119e.

À lire aussi : troubles en Catalogne et souvenirs de 2019, le Clasico va-t-il être reporté ?

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google