Le Real Madrid tombe dans le piège allemand : Leipzig s'adonne à son passe-temps avec le transfert de Diomandé

Il y a des clubs qui achètent des joueurs, d'autres qui développent les talents issus de leurs académies, et une troisième catégorie qui se spécialise dans le lancement de la carrière des meilleurs joueurs d'Europe.

Parmi cette dernière catégorie, le RB Leipzig est sans conteste le meilleur. Le club, propriété du groupe Red Bull, connaît un succès éclatant grâce à sa stratégie consistant à attirer les talents via des transferts payants suivis de reventes se chiffrant en millions d'euros. Ce système porte largement ses fruits et fait de lui, aux côtés de Benfica et Porto, l'un des plus grands vendeurs de joueurs d'Europe.

Selon le journal « Marca », Diomande en est le plus récent exemple : avec ce jeune ailier, Leipzig devrait battre son record de vente, précédemment détenu par Gvardiol, le défenseur central transféré à Manchester City pour 90 millions d'euros.

Avec le joueur ivoirien, le montant de la transaction dépassera les 120 millions d'euros, ce qui prouve qu'investir dans le but de revendre est rentable.

À l'exception de Gvardiol, que Leipzig a payé 36 millions d'euros au Dinamo Zagreb avant de le vendre à Manchester City deux saisons plus tard pour trois fois cette somme, la liste des joueurs que Leipzig a utilisés pour réaliser d'énormes plus-values sur leur valeur marchande est impressionnante. Il en va de même pour Benjamin Sesko : le club allemand l'a recruté au RB Salzbourg, une équipe appartenant au même groupe propriétaire, pour 31 millions d'euros, avant de le vendre à Manchester United deux saisons plus tard pour plus de 75 millions d'euros.

Un autre profit colossal, réplique exacte de l'opération par laquelle le joueur hongrois Szoboszlai a été vendu à Liverpool pour 70 millions d'euros.

Les exemples sont innombrables : Xavi Simons (Tottenham), Christopher Nkunku (Chelsea), Naby Keïta (Liverpool), Timo Werner (Chelsea), Openda (Juventus), Upamecano (Bayern Munich), Konaté (Liverpool), ou encore Dani Olmo (Barcelone).

Les Allemands ont acheté le produit de l'académie de la Masia au Dinamo Zagreb pour 30 millions d'euros, avant de le vendre à Barcelone au double de cette somme, après avoir exploité tout son potentiel durant quatre saisons.

La vérité, c'est que le Real Madrid est entré en négociations avec une équipe qui n'a pas besoin de vendre et qui est capable de faire pression sur n'importe quel club : ils sont habitués aux grosses opérations et ont la capacité de faire grimper les prix au maximum.

Avec Diomande, ils ont perfectionné leur plan. Ils l'ont acheté la saison dernière à Leganés pour 20 millions d'euros. Beaucoup ont jugé ce montant excessif, mais les Allemands savaient exactement ce qui allait se produire.

En une seule saison, sa valeur sera multipliée par six ou sept. Une nouvelle réussite de l'académie de Leipzig, qui ne cesse de produire des talents.