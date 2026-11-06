À chaque jour qui passe, Lamine Yamal devient un joueur plus mature et plus décisif. Il a fait ses débuts avec l'équipe première du Barça à seulement 15 ans et 9 mois, et aujourd'hui, à 19 ans, il semble qu'un monde entier se soit écoulé.

Il reste un joueur très jeune, mais il a déjà pris l'habitude de porter le club catalan sur ses épaules et d'être toujours sur le devant de la scène, selon le quotidien catalan « Sport ».

L'influence de Yamal ne se limite pas aux buts, elle s'étend aussi aux passes décisives, et le total des deux aspects est désigné par le terme de contributions offensives. C'est là qu'apparaît un chiffre tout à fait impressionnant.

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Sur les 13 derniers matchs disputés par Lamine Yamal avec le Barça, il a contribué à inscrire des buts, que ce soit en marquant un but, en délivrant une passe décisive ou les deux, lors de 12 rencontres.

Cette série ne s'est interrompue que lors du Clásico au stade Spotify Camp Nou, le 25 octobre dernier, lorsqu'il a trouvé en Marc Cucurella un adversaire coriace et n'a pas pu poursuivre sa superbe série. Mais après la confrontation face au Real Madrid, Lamine a continué d'accomplir sa mission, ce qu'il espère reproduire contre l'Atlético de Madrid, qui le recevra dimanche prochain, dans le cadre de la Liga.

Engagement et efficacité

L'engagement de Lamine Yamal se traduit par sa présence aux entraînements lors des journées facultatives, comme ce fut le cas jeudi dernier, ainsi que par sa grande progression sur le plan défensif. Mais son principal facteur de distinction reste le volet offensif, et ses chiffres cette saison parlent d'eux-mêmes : 13 buts et 11 passes décisives en 15 matchs, autrement dit 24 contributions offensives.

La star espagnole connaît déjà le goût de marquer dans les filets de l'Atlético de Madrid, au stade Metropolitano, puisqu'il a inscrit ses deux buts face aux Rojiblancos sur la pelouse de ces derniers.

Le premier but est intervenu en Liga 2024-2025, lorsque Yamal a scellé la superbe remontée du Barça, conclue par Ferran Torres pour offrir au club catalan une victoire 4-2.

Quant au second but, il est survenu la saison dernière en Ligue des champions, lorsque Yamal a secoué les filets d'une frappe au ras du sol du pied gauche, redonnant espoir au Barça, qui a toutefois fini par être éliminé de la compétition par les Rojiblancos.