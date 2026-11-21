Le Real Madrid a aligné une série de statistiques marquantes après sa victoire contre le Celta Vigo (2-1), ce samedi au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 13e journée de Liga.
Carlos Espí a inscrit le but de la victoire pour le Real Madrid à la 85e minute, seulement six minutes après son entrée en jeu.
Espí a marqué 4 buts en seulement 63 minutes disputées en matchs officiels avec le Real Madrid, une statistique qui illustre la grande efficacité du jeune attaquant, parvenu à laisser son empreinte malgré un temps de jeu limité.
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Le Real Madrid a par ailleurs enchaîné une neuvième victoire consécutive, toutes compétitions officielles confondues.
Il s'agit de la meilleure série de victoires du club merengue depuis la période allant de mai à septembre 2022, lorsqu'il avait aligné 10 succès d'affilée sous la direction de l'expérimenté Carlo Ancelotti.
En revanche, le penalty manqué par Kylian Mbappé face au Celta Vigo a mis en lumière une statistique négative pour l'attaquant français.
Selon les statistiques, il a manqué 6 penalties sur les 28 qu'il a tirés avec le Real Madrid en matchs officiels, soit un taux d'échec de 21 %.
L'international français avait obtenu ce penalty à la suite d'une obstruction, mais il l'a envoyé au-dessus de la barre alors qu'il semblait vouloir tenter la célèbre panenka.
Le Real Madrid a renversé le Celta Vigo pour s'imposer 2-1, après l'ouverture du score des visiteurs dès la sixième minute par Pablo Durán, sur une passe décisive de Williot Swedberg.
Mbappé a laissé passer l'occasion d'égaliser à la 39e minute en manquant son penalty, avant que Jude Bellingham ne remette les deux équipes à égalité à la 66e minute, à la réception d'une passe de l'attaquant français.
Le score est resté nul jusqu'aux dernières minutes, lorsque Carlos Espí, entré en jeu, a inscrit le but de la victoire, offrant au Real Madrid trois points précieux dans la course au titre en Liga.
Grâce à ce succès, le Real Madrid porte son total à 33 points et poursuit sa chasse au FC Barcelone pour la première place, tandis que le Celta Vigo reste bloqué à 13 points, au 13e rang du classement de la Liga.
La dernière défaite du Real Madrid remonte au 20 septembre dernier, face à l'Atlético de Madrid (2-1) en Liga, avant le début de cette série de victoires consécutives, portée à neuf matchs officiels avec le succès contre le Celta Vigo.
Lors de cette rencontre, Vinícius Júnior est entré en jeu en seconde période et a joué un rôle important dans l'action du but égalisateur de Bellingham, avant de délivrer le centre à l'origine du but de la victoire signé Espí.
La première période a été terne du côté madrilène, le Celta Vigo ayant failli inscrire un deuxième but à plusieurs reprises, mais les locaux se sont réveillés après la pause et ont dominé les débats.
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Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.
Parcours Personnel et Philosophie du Football
Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.
L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.
Domaines d'Expertise
Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :
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