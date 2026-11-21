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Le Real Madrid a aligné une série de statistiques marquantes après sa victoire contre le Celta Vigo (2-1), ce samedi au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 13e journée de Liga.

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Carlos Espí a inscrit le but de la victoire pour le Real Madrid à la 85e minute, seulement six minutes après son entrée en jeu.

Espí a marqué 4 buts en seulement 63 minutes disputées en matchs officiels avec le Real Madrid, une statistique qui illustre la grande efficacité du jeune attaquant, parvenu à laisser son empreinte malgré un temps de jeu limité.

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Le Real Madrid a par ailleurs enchaîné une neuvième victoire consécutive, toutes compétitions officielles confondues.

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Il s'agit de la meilleure série de victoires du club merengue depuis la période allant de mai à septembre 2022, lorsqu'il avait aligné 10 succès d'affilée sous la direction de l'expérimenté Carlo Ancelotti.

En revanche, le penalty manqué par Kylian Mbappé face au Celta Vigo a mis en lumière une statistique négative pour l'attaquant français.

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Selon les statistiques, il a manqué 6 penalties sur les 28 qu'il a tirés avec le Real Madrid en matchs officiels, soit un taux d'échec de 21 %.

L'international français avait obtenu ce penalty à la suite d'une obstruction, mais il l'a envoyé au-dessus de la barre alors qu'il semblait vouloir tenter la célèbre panenka.

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Le Real Madrid a renversé le Celta Vigo pour s'imposer 2-1, après l'ouverture du score des visiteurs dès la sixième minute par Pablo Durán, sur une passe décisive de Williot Swedberg.

Mbappé a laissé passer l'occasion d'égaliser à la 39e minute en manquant son penalty, avant que Jude Bellingham ne remette les deux équipes à égalité à la 66e minute, à la réception d'une passe de l'attaquant français.

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Le score est resté nul jusqu'aux dernières minutes, lorsque Carlos Espí, entré en jeu, a inscrit le but de la victoire, offrant au Real Madrid trois points précieux dans la course au titre en Liga.

Grâce à ce succès, le Real Madrid porte son total à 33 points et poursuit sa chasse au FC Barcelone pour la première place, tandis que le Celta Vigo reste bloqué à 13 points, au 13e rang du classement de la Liga.

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La dernière défaite du Real Madrid remonte au 20 septembre dernier, face à l'Atlético de Madrid (2-1) en Liga, avant le début de cette série de victoires consécutives, portée à neuf matchs officiels avec le succès contre le Celta Vigo.

Lors de cette rencontre, Vinícius Júnior est entré en jeu en seconde période et a joué un rôle important dans l'action du but égalisateur de Bellingham, avant de délivrer le centre à l'origine du but de la victoire signé Espí.

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La première période a été terne du côté madrilène, le Celta Vigo ayant failli inscrire un deuxième but à plusieurs reprises, mais les locaux se sont réveillés après la pause et ont dominé les débats.