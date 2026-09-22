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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Karim Malim
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Le Real Madrid publie un communiqué choc au sujet de la blessure de Valverde

F. Valverde
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Blessure sérieuse et absence de plusieurs semaines

Le Real Madrid a encaissé un coup dur avec l'absence confirmée de l'Uruguayen Fede Valverde pour une durée qui ne s'annonce pas courte, après des examens médicaux ayant révélé une entorse de troisième degré à la cheville gauche, ce qui menace sa participation aux premières rencontres de l'équipe après la trêve internationale.

Le Real Madrid a annoncé dans un communiqué médical : « À la suite des examens réalisés aujourd'hui par le staff médical du Real Madrid sur notre joueur Fede Valverde, une entorse de troisième degré à sa cheville gauche a été diagnostiquée, et l'évolution de son état de santé fera l'objet d'un suivi. »

Valverde s'est blessé lors du derby, à la suite d'un tacle appuyé du Sud-Coréen Kang In-lee, une intervention qui a suscité les protestations du Portugais José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, lequel a alors réclamé un carton rouge, mais l'arbitre n'a pas expulsé le joueur.

Le Real Madrid avait indiqué après le match que Valverde souffrait d'une grave blessure à la cheville gauche, avant que les derniers examens ne révèlent la nature de la blessure et son degré de gravité.

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Malgré l'absence d'annonce officielle du club quant à la durée de son indisponibilité, une entorse de troisième degré est généralement associée à d'importants dommages aux ligaments de la cheville et peut nécessiter plusieurs semaines de rétablissement, ce qui rend incertain un retour du joueur à la date la plus proche possible.

Les répercussions de la blessure ne se sont pas limitées au Real Madrid, puisque Valverde figurait dans la liste de la sélection d'Uruguay, mais il est désormais écarté des plans de l'entraîneur Diego Forlán pour les prochaines échéances. Ainsi, le joueur du Real Madrid manquera les rencontres de l'Uruguay face au Japon le 24 septembre, à la Corée du Sud le 28 septembre et à l'Inde le 6 octobre.

Du côté du Real Madrid, la participation de Valverde face à Villarreal, lors du premier match de l'équipe après la trêve internationale, semble très compromise. Le Real Madrid affronte Villarreal le 10 octobre au stade Santiago Bernabéu, une rencontre à laquelle Valverde pourrait manquer s'il a besoin de la période de rétablissement attendue pour ce type de blessure.

La blessure revêt une importance supplémentaire, d'autant que Valverde avait pu terminer le derby après avoir subi le tacle, avant que les examens ne révèlent par la suite une grave blessure à la cheville gauche.

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