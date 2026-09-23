Le Real Madrid prolongera le contrat de sa star dans les deux prochaines semaines

Le Real Madrid a arrêté l'identité de la prochaine star dans la série de démarches visant à prolonger les contrats, entamée par le club pour assurer l'avenir de ses éléments les plus en vue, dans une initiative qui révèle les contours de son plan pour préserver les piliers de son projet.

Le journaliste Mateu Alemany a révélé que Jude Bellingham serait le prochain joueur dont le Real Madrid s'emploiera à prolonger le contrat, indiquant que l'accord pourrait être bouclé d'ici deux semaines, selon ce qu'a publié le journal Marca.

Moreto a déclaré lors de son passage dans l'émission La Pizarra : « Le Real Madrid va prolonger Jude Bellingham, c'est le prochain », affirmant que le club travaille déjà à l'extension du contrat du milieu de terrain anglais.

Il a précisé qu'il s'agissait d'un nouveau contrat qui pourrait courir jusqu'en 2030 ou 2031, le travail se poursuivant sur les derniers détails.

Bellingham a rejoint le Real Madrid à l'été 2023 en provenance du Borussia Dortmund, et a signé un contrat de six saisons, le liant ainsi au club jusqu'à l'été 2029.

Le Real Madrid souhaite s'assurer le maintien du joueur pour une période plus longue, après qu'il est devenu l'un des éléments essentiels de l'effectif depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

À lire aussi : une commission a attisé la discorde, un guet-apens à la manière des gangs pour une star de NEOM