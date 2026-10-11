Michael Olise est devenu l'un des noms les plus en vue du football mondial, après avoir imposé son talent et sa capacité à faire basculer les matches, tout en voyant son influence grandir au sein du Bayern Munich et s'affirmer sur la scène internationale.

À chaque rencontre qu'il dispute, son empreinte se renforce, et chaque étape liée à son avenir suscite l'intérêt des grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid, qui continue de suivre la progression de l'ailier français.

En face, les dirigeants du Bayern Munich sont conscients du statut atteint par la star de leur équipe et cherchent à garantir que son avenir reste lié au club.

Dans cette optique, le club allemand s'apprête à formuler une offre de prolongation colossale, afin d'écarter les clubs désireux de l'enrôler.

Selon les informations de Sky Sport Allemagne, l'offre prévoit de prolonger le contrat du joueur, qui expire actuellement en 2029, jusqu'en 2032.

Une prolongation exceptionnelle

La proposition financière devrait être à la hauteur du rôle croissant tenu par Olise au sein de l'équipe.

D'après la même source, le joueur français pourrait devenir le mieux payé du Bayern Munich, devançant même Harry Kane et Jamal Musiala, dont les salaires avoisinent les 25 millions d'euros par an.

Olise perçoit actuellement près de 14 millions d'euros, ce qui signifie que la nouvelle offre lui accorderait une augmentation substantielle portant son salaire à environ 30 millions d'euros.

Cette démarche intervient également dans un contexte d'intérêt grandissant pour le joueur sur le marché des transferts.

Le Real Madrid surveille de près la situation de l'attaquant français, tandis que le Bayern Munich souhaite agir de manière préventive pour éviter toute tentative de le recruter.

Le club entend reconnaître l'importance sportive d'Olise et s'assurer de sa présence sur le long terme.

L'argent ne sera toutefois pas le seul facteur décisif dans les négociations, car l'insertion d'une clause libératoire permettant au joueur de garder une certaine maîtrise de son avenir pourrait constituer l'un des principaux obstacles à un accord.

L'agent du joueur, Glenn Twinbuah, estime que l'inclusion d'une clause de ce type est importante, à l'image de ce qui s'était passé durant la période d'Olise à Crystal Palace.

Cette option avait contribué à faciliter le transfert du joueur au Bayern Munich en 2024 pour environ 53 millions d'euros.

Le club allemand, qui n'a pas pour habitude d'accepter les clauses libératoires permettant le départ de ses joueurs, devra étudier cette exigence au cours des négociations.

Parmi les options évoquées figure l'insertion d'une clause libératoire dont le montant dépasserait 200 millions d'euros, un chiffre qui traduit l'estime du club pour la valeur du joueur et la position de force dont jouit désormais l'international français, même si les conditions finales dépendront du déroulement des discussions entre les deux parties.



