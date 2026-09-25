Comment peut-on demander au Real Madrid d'avoir confiance dans la neutralité de la Ligue espagnole de football, alors que son président affirme publiquement que sa relation avec le club est « irréparable » ? Ce n'est pas une crise entre le Real Madrid et Javier Tebas, ni un nouveau différend au sujet de l'arbitrage. Il s'agit, à mon sens, d'une crise de confiance dans la neutralité de l'institution elle-même.

Tebas a le droit d'être en désaccord avec le Real Madrid, de critiquer ses communiqués et ses positions, mais est-il normal que le président de la Ligue se transforme en partie prenante permanente d'un conflit public avec l'un des clubs dont il est censé représenter les intérêts à tous ?

Et pour saisir l'étrangeté de la situation, imaginez par exemple un président élu d'un parlement qui déclarerait que sa relation avec un groupe parlementaire restera « irréparable » tant que son chef demeurera en poste, puis qui interviendrait sans cesse pour répondre à ce groupe et l'attaquer devant l'opinion publique.

Une attaque au lieu d'excuses

Revenons à l'origine de la crise. Tebas n'apprécie pas la manière dont le Real Madrid a exprimé sa colère et lancé une attaque virulente contre l'arbitrage à la suite des événements du derby, mais qu'a donc fait le Real, sinon défendre ses droits de la manière qu'il juge appropriée ?

On peut être en désaccord avec la façon dont le Real Madrid exprime sa colère, on peut estimer que certains de ses communiqués et les déclarations de ses dirigeants sont parfois exagérés, mais il y a une réalité incontournable : l'arbitrage du derby a connu des erreurs que le comité des arbitres lui-même a par la suite reconnues.

J'estime donc que le Real Madrid est en droit d'entreprendre les démarches de contestation qu'il juge nécessaires pour réclamer que de telles erreurs ne se reproduisent pas à l'avenir, dès lors qu'elles ont eu une influence directe sur le résultat du match, et par conséquent sur la course au titre.

Je souligne également que l'existence d'une erreur d'arbitrage reconnue ne signifie pas que toutes les accusations du Real Madrid sont fondées, mais elle lui donne le droit de contester et de réclamer une révision du système.

Tebas est en colère parce qu'il considère que les accusations du Real Madrid contre les arbitres nuisent à l'image de la Liga, mais il n'a pas cherché, selon moi, à apporter une véritable contribution à la résolution du problème de l'arbitrage, dont le club madrilène et d'autres clubs ont pâti. Au contraire, il ne cesse d'affirmer : « Nous avons les meilleurs arbitres du monde », comme s'il enfouissait sa tête dans le sable, uniquement pour s'opposer au Real.

Par ailleurs, le Real Madrid n'a, à ce jour, reçu aucune excuse officielle concernant les erreurs d'arbitrage qui ont été publiquement reconnues, contrairement à ce qui s'est passé lors du derby de Manchester il y a quelques jours. C'est là que réside l'une des différences entre la Premier League et la Liga.

Regardez la Premier League

Peut-être que la véritable différence ne tient pas ici à une personne en particulier, mais plutôt à la manière de gérer la compétition. En Angleterre, lorsqu'une erreur d'arbitrage influente survient, il existe un espace clair pour la réexaminer et la reconnaître, plutôt que de transformer le débat en une bataille ouverte avec le club lésé. C'est ce qui s'est produit récemment lorsque Howard Webb, responsable de l'arbitrage en Championnat d'Angleterre, a reconnu l'existence d'une erreur dans l'une des situations litigieuses lors du derby de Manchester.

Je ne dis pas que la Premier League est devenue exempte d'erreurs, ni que le football anglais a atteint un modèle idéal dans la gestion de l'arbitrage, mais l'idée est tout simplement que la force d'une compétition ne se mesure pas au nombre de fois où ses responsables sortent pour la défendre, mais à sa capacité à reconnaître ses erreurs, à les corriger et à préserver la confiance des clubs envers elle.

C'est pourquoi j'estime que le premier responsable de la Ligue devrait être plus proche d'un arbitre entre les parties du système que d'une partie supplémentaire au conflit.

Nous n'avons jamais vu l'un des responsables de la Ligue anglaise sortir publiquement pour attaquer Manchester City, par exemple, alors même que le club est mis en cause dans des affaires liées au fair-play financier.

Je m'attends d'ailleurs à ce que le grand public ne connaisse même pas les noms des responsables de la Premier League, tant leur exposition médiatique est faible, contrairement à Tebas, qui adore les projecteurs et dont le compte sur la plateforme « X » paraît excessivement actif au regard de la sensibilité de son poste.

« Se distinguer pour se faire connaître »

J'estime que Tebas a voulu entraîner le Real Madrid dans une crise médiatique de ce type pour régler ses différends personnels avec le président Florentino Pérez, ce qui est apparu clairement dans ses récentes déclarations, dans lesquelles il a affirmé que la relation ne pourra pas se rétablir tant que Pérez restera dans la forteresse « Santiago Bernabéu ».

Tebas souhaite aussi apparaître sous les traits du responsable qui ne craint pas de se dresser contre « l'entité la plus puissante » d'Espagne, selon les termes de son dernier communiqué, même si cette entité défend ses droits. Autrement dit, il s'oppose pour le plaisir de s'opposer, selon le principe « se distinguer pour se faire connaître ».

Tebas déclare lors de plusieurs apparitions médiatiques qu'il est « supporter du Real Madrid depuis son enfance », même s'il est par ailleurs illogique que le président de la Ligue révèle son attachement à un club en particulier. Mais la vérité, c'est que cette déclaration n'est qu'un paravent derrière lequel il s'abrite pour attaquer le club madrilène et ses dirigeants.

L'heure du départ est venue

Tebas n'est pas un gestionnaire salarié placé au-dessus des clubs, mais un président élu par l'assemblée générale de « La Liga ». Les informations officielles de la Ligue stipulent que son président est élu pour une durée de 4 ans, et les statuts précisent que le mandat peut prendre fin, entre autres raisons, par un vote de défiance.

C'est pourquoi j'estime que l'éviction de Tebas est nécessaire à l'heure actuelle, avant que ses différends personnels avec le Real Madrid et son président n'affectent l'équité de la compétition en Liga.

Nous voulons que la compétition demeure dans le cadre du terrain, plutôt qu'elle ne se retrouve liée à des affaires extérieures, loin de la rivalité sportive que nous avons connue. Le football espagnol a besoin d'un président de la Ligue qui soit au-dessus des conflits, et non à l'intérieur de ceux-ci.