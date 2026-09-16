Le Real Madrid entraîne le Barça dans la polémique des maillots de Ceuta : réplique catalane cinglante

Le Real Madrid ne s'est pas contenté de défendre le geste de ses joueurs Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté, après que le trio a masqué le message « Nous sommes tous Ceuta » figurant sur le maillot avant la rencontre face à Elche. Le club madrilène s'est retrouvé à entraîner le Barça au cœur de la polémique dans une tentative de justifier sa position.

Selon le journal catalan « Sport », le Real Madrid a souligné, dans son message adressé aux médias proches de lui, que le Barça avait auparavant refusé de porter le même maillot lors de son match contre Levante, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles le club catalan n'a pas été confronté à une réaction similaire, en une allusion claire au fait que les critiques adressées à ses joueurs ne devraient pas viser le Real Madrid seul.

« Sport » a estimé que la comparaison avancée par le Real Madrid comporte une accusation implicite à l'encontre du Barça, le club madrilène ayant cherché à mettre sur le même plan la décision de l'institution catalane de refuser de participer à l'initiative et le geste de trois de ses joueurs qui ont choisi de masquer le message sur leurs maillots.

Le journal souligne que les deux cas ne sont pas identiques, le Barça ayant pris une décision institutionnelle de ne pas participer à l'initiative, alors qu'au Real Madrid il s'agissait du geste de trois joueurs au sein de l'équipe.

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« Sport » s'est concentré sur la formule utilisée par le Real Madrid dans son message : « et personne n'a rien dit », estimant que le club madrilène a invoqué la position du Barça pour se défendre au milieu des critiques dont ont fait l'objet Mbappé, Vinicius et Konaté.

Ainsi, la polémique ne se limite plus à la position des joueurs du Real Madrid vis-à-vis du message relatif à Ceuta, mais s'est étendue à une nouvelle joute avec le Barça, après que le club madrilène a placé la position de son rival dans le même contexte pour justifier ce qui s'est produit lors du match contre Elche.

« Sport » considère que le fait d'invoquer le Barça pour défendre la position du Real Madrid ouvre une nouvelle porte à la polémique, d'autant que le débat initial portait au départ sur le geste de trois joueurs et le fait qu'ils aient masqué le message du maillot avant le coup d'envoi du match.

Cette prise de position intervient après l'affaire du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, vedette du Real Betis, qui a porté un maillot de soutien à Ceuta avant le match de son équipe face à Villarreal, lundi, ce qui l'a exposé à une vague de critiques et d'insultes de la part de nombreux Marocains.

Ezzalzouli a écrit, dans un communiqué sur son compte « Instagram » en réponse aux critiques : « Tout d'abord, je tiens à clarifier une chose : à aucun moment le maillot faisant référence à la ville de Ceuta n'a été utilisé dans un but politique ou dans l'intention de mépriser un peuple, le peuple marocain. »

Il a ajouté : « Ce maillot avait une portée sociale, dans le cadre d'un soutien aux habitants et aux familles d'une région qui vivaient une situation difficile, indépendamment de leur nationalité. »

Il a conclu : « Mais en même temps, ceci n'est pas une excuse adressée à qui que ce soit, et quiconque souhaite exploiter cette affaire pour remettre en question mon amour pour mon pays est libre de le faire. Quant à moi, je continuerai à vivre chaque jour la tête haute, et je continuerai à représenter mes racines avec fierté et sacrifice. »