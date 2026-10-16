Comme l’aurait confirmé l’entourage du club au quotidien espagnol Marca , Bernd Reichart travaillera désormais pour le Real Madrid. Selon AS, l’homme de 52 ans deviendra « Head of Business » et devrait travailler sous la supervision du directeur général Jose Angel Sanchez.

Reichart sera notamment chargé de la gestion du stade Bernabéu, ainsi que du sponsoring et du merchandising du Real Madrid. Il était jusqu’à présent la figure de proue d’A22 Sports Management.

Cette entreprise, sans doute peu connue du grand public, a pourtant un passé controversé. Après sa création en 2022, elle a porté le projet d’une « Super League » qui, comme on le sait, a suscité peu d’enthousiasme. Reichart en était le PDG. Son arrivée à Madrid intervient peu après l’accord conclu cette année entre le Real et l’UEFA pour tourner la page du conflit lié à l’échec du lancement de cette nouvelle compétition.

Auparavant, le Real et A22 avaient réclamé à l’UEFA plus de quatre milliards d’euros de dommages et intérêts, au motif que l’instance européenne avait « abusé de sa position dominante sur le marché » pour empêcher la « Super League » de voir le jour. Le projet initial, mené par le président du Real Florentino Perez, prévoyait la création d’une compétition d’élite réunissant douze clubs. En 2024, le projet avait même été remanié sous le nom d’« Unify League », alors que plusieurs de ses anciens cofondateurs, comme le FC Barcelone ou le FC Chelsea, s’étaient depuis longtemps retirés.

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Real Madrid : quel poste Bernd Reichart occupait-il chez RTL ?

Reichart a également travaillé dans la production audiovisuelle. Il a notamment été PDG de RTL Deutschland et a occupé des postes de direction chez VOX et Atresmedia.

La culture espagnole n’est toutefois pas étrangère à cet homme originaire de Scheidegg (Bavière). Reichart a étudié quelque temps à l’université de Salamanque à la fin des années 1990. Il vit en Espagne depuis 2003. Atresmedia est un groupe de médias espagnol.