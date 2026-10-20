Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la raison de sa décision de laisser Rodri Hernández sur le banc des remplaçants face au Paris Saint-Germain, lors de la confrontation qui oppose les deux équipes ce mardi soir au Parc des Princes, dans le cadre de la Ligue des champions, affirmant que la gestion de la condition physique des joueurs a été le facteur déterminant dans ses choix.

Le technicien allemand a surpris tout le monde en écartant Rodri du onze de départ, lui préférant Marc Bernal au milieu de terrain aux côtés de Pedri et Dani Olmo, malgré la grande importance que représente le milieu espagnol pour régler le rythme du jeu et donner à l'équipe l'équilibre nécessaire dans les grandes rencontres.

Flick a expliqué, dans des déclarations au réseau « Movistar » rapportées par le journal « Mundo Deportivo » avant le coup d'envoi de la rencontre, que sa décision n'était pas liée à un problème physique chez Rodri, mais à sa volonté d'éviter d'épuiser les joueurs après l'enchaînement des matches, déclarant : « Nous devons prendre soin des joueurs. »

Le technicien allemand a ajouté : « Nous devons tenir compte de la condition physique des joueurs, en particulier des internationaux. Rodri a disputé les trois derniers matches en entier, c'est pourquoi nous avons décidé de lui accorder du repos. Nous savons à quel point il est important, mais nous avons confiance en Bernal. »

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La décision de Flick de ménager Rodri intervient afin de préparer dans les meilleures conditions le Clasico contre le Real Madrid, prévu dimanche prochain au sommet du championnat d'Espagne.

La maîtrise du ballon, l'arme du Barça face à Paris

Flick a évoqué les clés de la rencontre attendue face à l'équipe française, insistant sur la nécessité de conserver le ballon et de maintenir la cohésion collective, les deux équipes ayant la capacité d'imposer leur style par la possession.

Il a déclaré : « Je pense que les deux équipes vont tenter de maîtriser le ballon, et le plus important est de ne pas le perdre. Nous devons être solides. »

Le choix de Bernal reflète la volonté de Flick de répartir la charge physique sur les éléments de l'équipe, tout en conservant sa confiance dans les solutions disponibles, malgré la difficulté de la tâche face au Paris Saint-Germain, qui représente un test sérieux pour la capacité du Barça à contrôler le milieu de terrain.

Gerard Martín intègre le onze malgré les doutes

Dans le même contexte, Flick a tranché la situation de Gerard Martín, après que les douleurs ressenties par le joueur à l'issue de la rencontre face au Real Betis avaient soulevé des craintes quant à sa disponibilité pour le match. Les examens médicaux ont montré qu'il ne souffrait pas d'une blessure grave, avant que son état ne s'améliore au point de lui permettre de participer comme titulaire.

Flick a déclaré au sujet de son défenseur : « Gerard Martín est prêt à jouer, et nous n'avions pas beaucoup d'autres options. »

La participation de Martín revêt une importance supplémentaire en l'absence d'Eric García, Jules Koundé et Andreas Christensen de la liste du Barça, ce qui a conduit le technicien allemand à s'appuyer sur Pau Cubarsí à ses côtés dans l'axe de la défense, avec João Cancelo et Jofre Torrents sur les côtés.