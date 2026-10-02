L'affaire Negreira n'est plus un simple dossier judiciaire espagnol, elle s'est transformée en une bombe à retardement qui menace de frapper le Barça au niveau européen. Au Real Madrid, la conviction est bien ancrée que l'heure des comptes européens approche.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté, citant des sources informées, que le Real Madrid est convaincu que la validation par l'Union des associations européennes de football (UEFA) du dossier de l'affaire Negreira dépasse le simple cadre d'une procédure de routine visant à ajouter de nouvelles pièces au dossier ouvert depuis 2023.

Le club merengue estime en effet que le rapport complet et volumineux qu'il a présenté le 17 juin dernier, et qui dépasse les 50 000 pages, est devenu la pièce manquante qui empêchait l'UEFA d'agir durant ces deux dernières années, et que l'instance européenne dispose désormais de toutes les informations nécessaires pour sanctionner le club catalan, ce qui explique le gel du dossier par le passé.

Pourquoi l'UEFA ne clôt-elle pas le dossier ?

Les sources ont précisé que la plus haute instance footballistique en Europe n'a pas l'intention de clôturer le dossier de l'enquête disciplinaire jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans l'affaire judiciaire en cours en Espagne. Toutefois, ces procédures disciplinaires européennes sont totalement distinctes et n'ont aucun lien avec le parcours de la justice espagnole.

Autrement dit, à Madrid, on considère que les preuves sont désormais suffisantes pour appliquer les règlements européens stricts, qui stipulent clairement la possibilité de sanctionner tout club participant, de manière directe ou indirecte, à une activité visant à manipuler le résultat d'un match ou à l'influencer, au niveau national ou international.

La sanction potentielle, selon les règlements de l'UEFA, pourrait aller jusqu'à l'exclusion de la Ligue des champions pour une saison entière, en plus d'une lourde amende financière.









Une infraction éthique grave

Et cela ne s'arrête pas à la manipulation des résultats. Au Real Madrid, on estime que le comportement du Barça, consistant à verser des salaires au vice-président de la commission des arbitres espagnole pendant 15 années consécutives, constitue en soi une violation grave des règles de conduite éthique propres à l'Union des associations européennes de football.

Le club blanc insiste sur un point juridique essentiel : les sanctions disciplinaires sportives sont totalement distinctes des procédures pénales et n'entrent pas en contradiction avec elles. Il est en effet possible qu'une personne soit condamnée pénalement sans faire face à la moindre conséquence disciplinaire sportive, et inversement : la poursuite pénale peut être abandonnée pour insuffisance de preuves pénales, tout en existant des raisons suffisantes et solides pour engager une procédure disciplinaire dans le domaine sportif. L'une n'annule pas l'autre.

En attendant les conclusions des procédures juridiques en Espagne, où le Real Madrid s'est officiellement constitué partie demanderesse dans l'affaire, ce que réclame désormais le club merengue, c'est l'engagement d'une procédure disciplinaire immédiate contre le Barça, convaincu que le dossier de 50 000 pages le justifie pleinement.