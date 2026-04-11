Le Real Madrid boycotte la Fédération espagnole : « Nous ne participerons pas à une compétition truquée »

Les relations entre le Real Madrid et la Fédération espagnole de football traversent l'une de leurs phases les plus tendues de ces dernières années, après que le club madrilène a décidé de se retirer de toute communication institutionnelle avec la fédération, en raison de ce que ses responsables qualifient de « système arbitral injuste et truqué ».

Selon le quotidien espagnol AS, le directeur général José Ángel Sánchez a pris part à plusieurs réunions préparatoires au lancement du nouveau système d’arbitrage, avant de se retirer in extremis et d’appeler le président de la Fédération pour l’informer que le Real Madrid ne signerait pas l’accord, un choix illustrant l’ampleur de la brèche entre les deux institutions.

La goutte de trop serait survenue lors de la rencontre face à Gérone en Liga, lorsque l’arbitre Alberola Rojas a provoqué l’ire des Merengues en prenant, selon eux, des décisions partisanes sur deux actions similaires impliquant Kylian Mbappé, non sanctionnées de la même manière malgré la clarté des images télévisées.

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Au sein du club madrilène, on parle d’une « compétition faussée par l’arbitrage » et on assure que chaque rencontre renforce la conviction de se tenir à l’écart de la Fédération tant que le système arbitral n’aura pas été profondément réformé.

Une source proche de la direction assure : « Nous ne recherchons pas de privilèges, mais la justice. La situation est injustifiable et ne peut être tolérée. »

Cette rupture s’est illustrée lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, quand Rafael Luzán, le patron du football espagnol, s’est rendu au stade Santiago Bernabéu pour accompagner le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, mais s’est installé, isolé, au troisième rang de la tribune, illustrant la froideur totale des relations entre les deux institutions.

Consciente que les erreurs d’arbitrage ne sont pas l’unique raison du recul des résultats en Liga, la direction madrilène les estime néanmoins déterminantes dans la perte de points cruciaux. Elle maintient donc sa position jusqu’à ce qu’une réforme profonde et crédible du système arbitral espagnol soit engagée.

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