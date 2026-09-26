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Le Real Madrid ? Ballack défend une star du Bayern : ce rêve me traversait aussi l'esprit

Augsbourg vs Bayern Munich
Augsbourg
Bayern Munich
Bundesliga
Real Madrid
M. Ballack
L. Karl
Allemagne
Espagne

« Sa forte personnalité est un élément important »

L'ancienne star du football allemand Michael Ballack a pris la défense de Lennart Karl, le jeune joueur du Bayern Munich, après que les commentaires de ce dernier sur le Real Madrid ont suscité la polémique plus tôt cette année.

S'exprimant dans le podcast Kerners11, Ballack a estimé que les propos de Karl avaient été sortis de leur contexte, selon les informations rapportées par le site Yahoo Sport.

Ballack a déclaré : « On lui a demandé : quel est ton club préféré en dehors du Bayern Munich ? Cette partie est souvent oubliée », précisant que « Karl n'a commis aucune erreur, il parlait simplement de son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid ».

Et d'ajouter, en riant : « J'ai toujours eu ce rêve, moi aussi. »


L'ancienne star du Bayer Leverkusen, du Bayern Munich et de Chelsea a également critiqué ceux qui accusent parfois Karl « d'arrogance », insistant : « Lennart a du caractère, et c'est important. Dans un environnement comme celui du Bayern Munich, on ne réussit pas à 17 ans si l'on n'a pas une forte personnalité. C'est ce dont les jeunes joueurs ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin de caractère. Bien sûr, ils ont besoin de talent, mais ils ont aussi besoin des qualités nécessaires. »

Ballack, âgé de 50 ans et agent de Karl, a expliqué : « Cela s'est peut-être quelque peu perdu de nos jours dans l'éducation, dans les écoles, ainsi que dans les académies de jeunes. »

Karl reste lié au Bayern Munich par un contrat courant jusqu'en 2029, et il s'est imposé dans l'équipe première après avoir gravi les échelons de l'académie du club.

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