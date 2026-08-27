Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions pour la saison 2026-2027 a réservé des affiches relevées au Real Madrid, le club espagnol devant affronter huit équipes, à raison de quatre matchs à domicile et quatre à l'extérieur.

Le Real Madrid entame son parcours par un choc face à l'Inter, en Italie, sur sa propre pelouse, tandis qu'il se déplacera chez l'Arsenal anglais pour son affiche la plus marquante à l'extérieur.

Voici les matchs du Real Madrid lors de la phase de ligue :

Real Madrid - Inter (Italie) — au stade Santiago-Bernabéu.

Arsenal - Real Madrid — à l'extérieur.

Real Madrid - PSV Eindhoven (Pays-Bas) — à domicile.

AS Rome (Italie) - Real Madrid — à l'extérieur.

Real Madrid - Leipzig (Allemagne) — à domicile.

Chakhtar Donetsk (Ukraine) - Real Madrid — à l'extérieur.

Real Madrid - LASK (Autriche) — à domicile.

AEK Athènes (Grèce) - Real Madrid — à l'extérieur.

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Ce tirage s'inscrit dans le cadre du nouveau format de la Ligue des champions, qui réunit 36 équipes au sein d'une phase de ligue unique, où chaque équipe dispute 8 matchs face à 8 adversaires différents, à raison de deux matchs par chapeau, l'un à domicile et l'autre à l'extérieur.

Les huit premiers du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputent un barrage aller-retour pour se disputer les places restantes en huitièmes de finale. Les équipes classées de la 25e place à la dernière sont, elles, éliminées de la compétition sans être reversées en Ligue Europa.

La phase de ligue débute du 8 au 10 septembre 2026, la dernière journée étant programmée le 27 janvier 2027, tandis que la finale se tiendra dans la capitale espagnole, Madrid, le 5 juin 2027.

Le duel entre le Real Madrid et Arsenal se distingue comme l'une des affiches les plus relevées du club madrilène lors de la phase de ligue, tout comme la confrontation face à l'Inter, alors que les rencontres contre le PSV Eindhoven, l'AS Rome, Leipzig, le Chakhtar, le LASK et l'AEK Athènes apparaissent comme autant de tests différents pour l'équipe dans sa course vers la qualification pour les phases à élimination directe.

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