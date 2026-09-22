Le Real Madrid a-t-il laissé filer un nouveau Rodri ?

Chema Andrés n'a eu besoin que de 3 matchs sous le maillot de Brighton pour attirer l'attention et enflammer les comparaisons avec l'une des plus grandes stars du football espagnol de ces dernières années. Un but, une passe décisive et trois victoires ont suffi pour que l'on commence à parler, en Angleterre, de l'émergence d'une nouvelle version de Rodri en Premier League.

Depuis son arrivée sur la côte sud de l'Angleterre, le milieu de terrain espagnol s'est rapidement imposé au sein du projet de Brighton, confirmant que le transfert conclu le dernier jour du mercato pourrait être l'un des paris les plus marquants du club sur les jeunes talents, d'après ce qu'a rapporté le journal espagnol AS.

Les points communs entre Chema Andrés et Rodri Hernández sont nombreux : tous deux sont espagnols, mesurent environ 1,90 mètre, ont déjà évolué en Premier League, et se distinguent par leur capacité à contrôler le rythme des matchs depuis les zones basses, en plus de créer des occasions et de contribuer aux buts.

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Même la façon de porter le maillot, qu'Andrés prend soin de rentrer dans son short, rappelle l'image de Rodri. Mais la véritable comparaison ne s'arrête pas à l'apparence : elle s'étend au style de jeu, ce qui a poussé certains observateurs du sud de l'Angleterre à surnommer le joueur de Brighton « le nouveau Rodri ».

Andrés, né à Valence en 2005, est passé par l'académie du Real Madrid avant d'obtenir sa chance d'apparaître avec l'équipe première lors de la saison 2024-2025, lorsqu'il a disputé trois matchs, dont deux en Liga et un en Coupe du Roi.

Il a ensuite rejoint Stuttgart en quête de davantage d'espace pour se développer, avant de décider de relever un nouveau défi en Premier League par la porte de Brighton, club connu pour sa capacité à dénicher et à faire progresser les jeunes talents. Sous la direction de l'entraîneur Fabian Hürzeler, Andrés a trouvé l'environnement adéquat pour s'imposer rapidement.

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Un début fulgurant

Le joueur espagnol n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour gagner la confiance des supporters de l'Amex Stadium. Il a fait sa première apparition avec Brighton face à Coventry, après avoir joué 25 minutes durant lesquelles il a réussi à délivrer une passe décisive.

Et trois jours seulement plus tard, il a eu l'occasion d'être titularisé face à Manchester United en Carabao Cup, et il était présent lors de la victoire spectaculaire décrochée par Brighton à Old Trafford sur le score de 3-2.

Puis est arrivé le rendez-vous le plus important, face à Arsenal en Premier League, où Andrés a de nouveau obtenu sa place dans le onze de départ et livré l'une de ses meilleures prestations depuis son arrivée en Angleterre.

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Face à Arsenal, Andrés ne s'est pas contenté d'assurer ses tâches au milieu de terrain : il a pesé de manière déterminante dans la construction du jeu, l'organisation et le placement, avant de couronner sa performance en inscrivant le troisième but de Brighton.

Le but est venu d'un coup de pied arrêté à la 57e minute, parachevant une soirée exceptionnelle pour le joueur espagnol et son équipe, qui a plié le match sur un score de 3-0, le jour où le club célébrait le 125e anniversaire de sa fondation.

Et ce n'est pas seulement le but qui a attiré l'attention, car Andrés a affiché des statistiques qui confirment son influence sur les différents aspects du match, après avoir réalisé deux interceptions, récupéré le ballon à sept reprises et remporté cinq duels aériens.

Un transfert à 23 millions d'euros qui soulève une question pour le Real Madrid

En près de 200 minutes sous le maillot de Brighton, dont 110 minutes en compétitions nationales, Andrés a rapidement commencé à prouver sa valeur, lui qui a rejoint le club anglais en provenance de Stuttgart pour 23 millions d'euros le 1er septembre.

Le Real Madrid a perçu environ 11,5 millions d'euros de ce transfert, tout en conservant 50 % des droits du joueur, en plus de la fixation d'une indemnité de transfert d'une valeur de 3 millions d'euros pour l'année 2025.

Mais le début remarqué d'Andrés avec Brighton a relancé le débat en Angleterre autour de la décision du Real Madrid de se séparer de son jeune talent. Le journaliste Miguel Delaney, du journal The Independent, a posé une question interpellante : « Comment le Real Madrid a-t-il laissé filer Chema Andrés, qui est exactement ce dont il a besoin aujourd'hui ? »

3 matchs seulement ont suffi à lancer la comparaison, mais Andrés dispose désormais d'une véritable opportunité de se faire un nom par lui-même en Premier League, et peut-être de valider une nouvelle formule : « Rodri n'est plus le seul Espagnol capable d'imposer sa domination depuis le cœur du jeu en Angleterre. »