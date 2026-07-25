Le club allemand du RB Leipzig a fixé un prix final non négociable pour sa star ivoirienne Yan Diomandé, âgé de 19 ans, face à l'intérêt croissant du Real Madrid pour recruter le jeune attaquant lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, a confirmé mercredi dernier la position ferme du club en déclarant : « Nous avons l'intention que Yan Diomandé joue avec Leipzig la saison prochaine », précisant que la valeur de la clause libératoire figurant dans le contrat du joueur, qui court jusqu'en 2030, s'élève à 130 millions d'euros pour tout club souhaitant le recruter.

Cette déclaration décisive intervient alors que le Real Madrid s'apprête à présenter une offre de 120 millions d'euros, après avoir placé l'attaquant ivoirien en tête de sa liste d'objectifs pour les transferts, dans une tentative de renforcer sa ligne d'attaque avec l'un des talents montants les plus en vue du football européen.

Demichelis ouvre la porte

De son côté, le nouvel entraîneur du club allemand, l'Argentin Martín Demichelis, n'a pas exclu la possibilité d'un départ de sa star, en déclarant samedi à l'issue du dernier match amical de son équipe : « Il est encore un joueur de Leipzig, mais dans le football, tout est possible », dans une allusion claire au fait que la porte n'était pas totalement fermée à un tel transfert.

Le nom de Diomandé s'est imposé avec force sur la scène européenne depuis son passage au club espagnol de Leganés, où il est devenu l'un des talents prometteurs les plus intéressants, attirant l'attention de nombreux grands clubs, sans toutefois atteindre le niveau d'intérêt que lui porte le Real Madrid aujourd'hui.

Liverpool et Paris à l'affût

L'intérêt pour le jeune attaquant ne se limite pas au seul club madrilène : Liverpool et le Paris Saint-Germain suivent également la situation de près. Mais la réponse de la direction de Leipzig est la même pour tous : soit régler la valeur de la clause libératoire de 130 millions d'euros, soit aucun transfert.

Les rapports indiquent que l'écart de 10 millions d'euros entre l'offre attendue du Real Madrid et le montant exigé pourrait constituer un obstacle à la conclusion de l'affaire, ce qui place le club madrilène devant un choix difficile : répondre aux exigences de Leipzig ou chercher d'autres solutions pour renforcer sa ligne d'attaque.