Le FC Barcelone, dirigé par l'entraîneur allemand Hansi Flick, continue de pulvériser les records en Liga.

Le géant catalan affiche un parcours parfait jusqu'à présent, après avoir remporté ses sept premiers matchs de Liga cette saison.

Le journal Mundo Deportivo rapporte que le Barça égalera le meilleur début de saison de l'histoire du club en Liga s'il décroche une nouvelle victoire face à Getafe, demain samedi, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Ce record est détenu par l'équipe du FC Barcelone dirigée par Tata Martino, lors de son unique saison à la tête du staff technique du club catalan (2013-2014).

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Mais Osasuna l'avait privé de poursuivre sa série de victoires, en lui imposant un match nul et vierge lors de la neuvième journée. La série d'invincibilité s'était poursuivie jusqu'à la 14e journée, avant que le Barça ne subisse une défaite lors de la 15e journée face à l'Athletic Bilbao, sur le score d'un but à zéro, à San Mamés.

Lors de cette même saison dirigée par Tata Martino, le FC Barcelone avait terminé la Liga avec un total de 87 points, loin de la barre des 100 points qu'il avait atteinte la saison précédente sous la direction de Tito Vilanova.

L'Atlético de Madrid était également parvenu à enchaîner 8 victoires en début de saison.

En réalité, l'équipe de Diego Simeone avait réussi à décrocher le titre de champion lors de la dernière journée, sur cette même pelouse, après avoir fait match nul contre le Barça dans son stade.

Le Real Madrid a réalisé le même score lors des saisons 1961-1962 et 1987-1988. Quant au record absolu, il revient à la Maison Blanche au siècle dernier, sous la direction de Miguel Muñoz, qui avait conservé un bilan sans défaite lors des neuf premières journées de la saison 1968-1969.

Le Real avait perdu ses premiers points lors de la dixième journée, après un match nul contre Pontevedra, et ce à la suite de sa victoire sur le Barça lors du Clasico disputé au stade Santiago Bernabéu.

La série actuelle du Barça sous la direction de Flick suscite un intérêt particulier, d'autant plus que Porto est la seule équipe du championnat portugais à avoir elle aussi affiché un parcours parfait après sept journées.

L'excellence du Barça ne se limite pas à ses 21 points sur 21, ce qui le place en tête avec un parcours parfait et une avance de 6 points sur le Real Madrid, mais s'étend également à sa prolificité offensive, avec 31 buts inscrits, soit une moyenne proche de 4 buts par match.

Jamais le Barça n'avait inscrit un tel nombre de buts à ce stade de la saison. Lors de la saison 1950-1951, l'équipe du club catalan avait atteint les 29 buts.

À l'exception de l'Athletic Bilbao, qui n'a encaissé que deux buts, le Barça a signé de larges victoires dans presque tous ses matchs : il a inscrit 7 buts face au Racing Santander, 5 buts face à Elche, au Rayo Vallecano et à Valence, 4 buts face au Levante, en plus de 3 buts dans les filets de Séville.

La saison dernière, le Barça avait trébuché par un match nul face au Rayo Vallecano lors de la troisième journée de Liga, après avoir entamé son parcours par des victoires sur le Real Majorque et le Levante.

Quant à la saison précédente, la série de victoires du Barça en championnat s'était arrêtée à 7 matchs, soit le même nombre que celui réalisé par l'équipe cette saison jusqu'à présent. Les victoires avaient alors été acquises aux dépens de Valence, de l'Athletic Bilbao, du Rayo Vallecano, de Valladolid, de Gérone, de Villarreal et de Getafe.

Mais le Barça avait subi une défaite lors du huitième match face à Osasuna, après avoir disputé la rencontre avec une composition remaniée marquée par l'absence d'un grand nombre de titulaires habituels.

En cas de victoire du Barça contre Getafe, qui n'a jamais surpris l'équipe catalane en s'imposant face à elle lorsque cette dernière évolue à domicile, le Barça portera sa série de victoires consécutives dans son stade à 23 matchs.

Cela le placerait parmi les 5 meilleures séries de l'histoire du football espagnol, à une victoire seulement d'égaler le record de 24 victoires consécutives, détenu par le seul Real Madrid lors des saisons 1988-1989 et 1989-1990.