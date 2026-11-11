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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Traduit par

Le PSG lorgne Gregor Kobel en Bundesliga, Luis Enrique cherchant une solution à long terme au poste de gardien

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Selon certaines informations, le Paris Saint-Germain envisage de recruter le gardien du Borussia Dortmund, Gregor Kobel, afin de renforcer son effectif lors des prochaines périodes de transfert. Le club français a déjà pris contact avec l’international suisse au sujet d’un éventuel transfert.

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Le PSG explore le marché allemand

Le PSG explorerait le marché allemand à la recherche de joueurs de premier plan afin de renforcer en profondeur son effectif de gardiens de but. Alors que l’avenir de Lucas Chevalier dans la capitale française reste incertain, le club de Ligue 1 a dû identifier de nouvelles cibles prioritaires à travers l’Europe. Recruter un gardien fiable demeure une priorité majeure pour les directeurs sportifs du club.

Selon le média allemand Sport Bild, le PSG suit désormais de près Kobel, le gardien de Dortmund. Le portier de 28 ans a attiré l’attention des dirigeants parisiens après un solide début de saison, avec neuf matches de Bundesliga disputés jusqu’ici.

De premiers contacts déjà établis

L’intérêt prêté au PSG semble aller bien au-delà de simples spéculations ou rumeurs. Selon certaines sources, les dirigeants du club ont déjà pris des mesures concrètes pour étudier la faisabilité financière et logistique d’un transfert retentissant. Le club français semble préparer le terrain bien en amont des prochains mercatos.

Les représentants du PSG auraient eu plusieurs échanges avec Kobel et son entourage proche ces dernières semaines. Ces premiers contacts témoignent de la volonté du club de convaincre l’international suisse, très apprécié, de quitter l’Allemagne pour rejoindre le Parc des Princes.

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Une valeur sûre de Bundesliga

Kobel a régulièrement démontré ses qualités de très haut niveau depuis son arrivée dans la vallée de la Ruhr en 2021. Après son transfert réussi en provenance de Stuttgart, un rival allemand, le gardien suisse s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables et les plus autoritaires du championnat d’Allemagne. Ses performances régulières n’ont pas échappé aux recruteurs des grands clubs européens.

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Son profil impressionnant en fait une cible particulièrement séduisante pour le PSG. L’arrivée d’un joueur ayant fait ses preuves renforcerait considérablement les bases défensives d’un effectif que le club continue de bâtir pour rivaliser sur tous les fronts.

Une prolongation de contrat complique le transfert

Malgré l’intérêt manifeste et grandissant du PSG, faire venir Kobel de Dortmund sera une opération compliquée. Le club allemand est déterminé à conserver son gardien vedette et travaille activement à obtenir son engagement à long terme. Pour l’heure, le club parisien doit attendre de voir si le joueur décidera de prolonger son contrat ou de relever un nouveau défi à l’étranger.

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Dortmund mène actuellement des discussions avancées avec Kobel au sujet d’une prolongation de contrat lucrative, alors même que son contrat actuel court déjà jusqu’à l’été 2028.